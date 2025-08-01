Felipe Massa e Djokovic se tornam investidores do clube francês Le Mans

O piloto brasileiro Felipe Massa e o tenista sérvio Novak Djokovic se tornaram investidores do Le Mans, anunciou o clube francês nesta sexta-feira. O investimento no time, que disputará a segunda divisão do futebol francês na próxima temporada europeia, será encabeçado pela gestora brasileira OutField e pelo também brasileiro Georgios Frangulis, CEO e fundador da Oakberry.

Massa entrou na participação por já ser investidor da Oakberry. A empresa também atraiu o dinamarquês Kevin Magnussen para a sociedade. Magnussen, assim como Massa, é ex-piloto da Fórmula 1. Djokovic, por sua vez, se tornou próximo de Frangulis nos últimos anos, possivelmente por causa da tenista Aryna Sabalenka - a número 1 do mundo é namorada do empresário brasileiro.

"Acho que todos conhecem minha paixão pelo futebol, que me levou a dar esse passo hoje. O Le Mans FC tem uma forte conexão com o automobilismo, e quando meu bom amigo e parceiro na Oakberry, Georgios Frangulis, me apresentou o projeto, eu quis fazer parte dele - especialmente ao lado de pessoas que respeito profundamente, como Djokovic, que dispensa apresentações, e Magnussen, com quem compartilhei muitos anos na Fórmula 1", afirmou Massa.

Torcedor do São Paulo, o piloto se refere à tradicional prova 24 Horas de Le Mans, disputada na mesma cidade francesa. "É inegavelmente uma grande oportunidade, aproveitando o momento do futebol francês, atual campeão da Liga dos Campeões, que atualmente atrai investimentos significativos", completou o brasileiro.

A chegada dos parceiros brasileiros foi celebrada pelo francês Thierry Gomez, presidente e proprietário do Le Mans FC, com direito à menção sobre a seleção brasileira. "Hoje tenho o prazer de anunciar a chegada de nosso novo parceiro financeiro: a OutField, líder em investimentos esportivos na América Latina, e Georgios Frangulis, fundador e CEO da OakBerry. Eles têm a particularidade de ser um fundo de investimento brasileiro. Vocês conhecem meu amor pelo jogo... e quem melhor do que a seleção brasileira simboliza, no mundo do futebol, o belo jogo?."

Fundador da OutField, o empresário brasileiro Pedro Oliveira não revelou o valor total investido pelo grupo no clube francês. Mas afirmou ao Brazil Journal que a inversão ficaria na "casa dos oito a nove dígitos em reais". Algo, portanto, entre R$ 10 milhões e R$ 100 milhões.

"Trabalhamos com futebol há 10 anos, no Brasil e internacionalmente, e investimos diretamente nele. Encontramos em Thierry e sua equipe uma gestão de alto nível, com uma visão de longo prazo e um forte enfoque na competitividade esportiva, preservando a viabilidade financeira. Queremos dar continuidade a esse trabalho, trazendo mais recursos financeiros, maior capacidade técnica e experiência adequada aos crescentes desafios do futebol francês, europeu e mundial", disse Oliveira, cofundador da OutField, ao site do clube.