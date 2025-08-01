Felipe Druigovich assume lugar de Fernando Alonso no 1º treino livre do GP da Hungria de F-1

A primeira sessão dos treinos livres para o GP da Hungria de Fórmula 1 contou com uma novidade: a presença nas pistas do brasileiro Felipe Drugovich. Reserva da Aston Martin, ele ficou com a vaga de Fernando Alonso. Em nota, a equipe informou que o piloto espanhol vem sofrendo com uma lesão muscular nas costas e seguiu fazendo tratamento.

A escuderia comunicou que ele vem apresentando este problema após a disputa do GP da Bélgica e a decisão foi de tentar cuidar do incômodo neste período de testes. Não está descartada a sua ausência na segunda atividade, que acontece ainda hoje.

"Nos dias que se seguiram ao Grande Prêmio da Bélgica, Fernando Alonso tem tratado de uma lesão muscular nas costas. Como ele continua em tratamento nesta manhã, decidiu não participar do FP1. Felipe Drugovich vai pilotar no FP1 ao lado de Lance Stroll. A decisão sobre a participação de Fernando no FP2 e no restante do fim de semana será tomada oportunamente", disse a equipe por meio de nota oficial.

O brasileiro ocupa o posto de reserva da Aston Martin desde o fim de 2022. Cotado para a vaga de titular da equipe Cadillac na próxima temporada de Fórmula 1, ele esteve presente em um treino livre no GP do Bahrein e terminou em 16º lugar na ocasião.