Felipe Anderson participa de todo o treino e Murilo inicia transição física no Palmeiras

Aos poucos, o departamento médico do Palmeiras vai esvaziando, para alegria e alívio do técnico Abel Ferreira. Nesta sexta-feira, o comandante contou com o meia-atacante Felipe Anderson em toda a atividade para o jogo com o Vitória, domingo, em Salvador, e ainda viu o zagueiro Murilo iniciar a transição física e ficar mais perto de um retorno - está afastado desde o Mu dial de Clubes dos Estados Unidos.

Felipe Anderson se recuperou da inflamação no quadril e participou das atividades pelo segundo dia seguido, podendo visitar o Vitória para readquirir ritmo - Abel Vai descansar as principais peças em Salvador de olho no Corinthians, pela volta das oitavas da Copa do Brasil.

O dia palmeirense ficou marcado por trabalhos destinados às construções de jogadas e estratégias de jogo por meio de estacas sob o comando da comissão de Abel Ferreira. Além do meia-atacante, quem também apareceu no gramado da Academia de Futebol foi o zagueiro Murilo.

O defensor lesionou a coxa esquerda contra o Inter Miami-EUA, em partida válida pelo Mundial no dia 23 de junho. Ele começou o processo de transição com o Núcleo de Saúde e Performance tanto no centro de excelência quanto no gramado. A zaga é uma dor de cabeça para Abel, que também viu Bruno Fuchs e contundir.

RIQUELME FILLIPI RENOVA O CONTRATO

A diretoria do Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a renovação com o jovem atacante Riquelme Fillipi, de 18 anos, até dezembro de 2029. O garoto que estreou recentemente no time profissional é um dos destaques da equipe sub-20 e celebrou o acordo.

"Primeiramente, tenho de agradecer a Deus, à minha família, à minha namorada e aos meus empresários. Jogar no Palmeiras sempre foi um sonho de criança, e estrear como estreei, no Allianz Parque, com vitória (1 a 0 sobre o Grêmio), foi muito gratificante, foi um sonho realizado. Só tenho que agradecer pela renovação de contrato", comemorou.

"Muito feliz em dar continuidade a essa história maravilhosa e que eu possa crescer cada vez mais. Quando o Abel me chamou para estrear, passaram várias coisas na cabeça, lembrei de quando eu era pequeno e sonhava com esse momento. Graças a Deus, pude entrar, dar meu melhor e saímos vitoriosos."