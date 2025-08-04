F-1: Imprensa estrangeira se derrete com Bortoleto por 6º lugar na Hungria: 'Corrida impecável'

Gabriel Bortoleto terminou na sexta colocação no GP da Hungria, no circuito de Hungaroring, e se tornou o brasileiro mais jovem a alcançar esse feito na Fórmula 1. O resultado também quebrou um jejum de oito anos sem um piloto do País no Top 6 da categoria, chamando a atenção da imprensa internacional.

O jornal espanhol Marca destacou a atuação de Bortoleto e seu duelo com o mentor Fernando Alonso, cuja empresa de gerenciamento, a A14 Management, cuida da carreira do brasileiro desde 2022. "Gabriel terminou em sexto, com o mesmo plano de seu mentor, em uma corrida realmente louvável com uma Sauber". O veículo ressaltou ainda que "ele teve o pior carro no início do ano e o pior companheiro possível, um osso como Hülkenberg, mas é rico em consistência e já soma 14 pontos."

Na Alemanha, o site Auto Motor und Sport celebrou o desempenho do brasileiro e também destacou a relação com Alonso, que terminou em quinto: "O velho homem ficou duplamente feliz. Seu aluno, Gabriel Bortoleto, também conseguiu a melhor nota em Budapeste. O brasileiro está ficando melhor a cada dia - sétimo na largada, sexto na chegada. Bortoleto está virando um rival de Hülkenberg, e você tem a sensação de que ele está constantemente aprendendo e aplicando o que aprendeu. Já se pode dizer: 2025 é um bom ano para estreantes."

O jornalista Edd Straw, do britânico The Race, também destacou a performance de Bortoleto na classificação e na corrida: "Na quarta sessão de classificação nas últimas cinco, Bortoleto pegou um carro com ritmo de Q2 e chegou ao Q3, aproveitando ao máximo a Sauber, enquanto outros deixavam a desejar. Em particular, foi impressionante que ele tenha subido para a sétima posição no Q3, apesar das condições variáveis, o que significou uma mudança completa no equilíbrio."

"Ele seguiu isso com uma corrida impecável e mostrou que não estava disposto a recuar em uma disputa contra Max Verstappen no início da prova e conquistou seu melhor resultado em um GP", acrescentou.

Sobre a corrida, o The Race também afirmou: "Gabriel Bortoleto terminou em sexto, o melhor resultado da carreira. O desempenho excepcional do brasileiro teve um papel importante nisso, mas também a decisão tomada pela Sauber na sexta-feira. Bortoleto teve muitas dificuldades nos treinos de sexta-feira, descrevendo-se como 'zero confortável com o carro e com muitas dificuldades de equilíbrio'".