F-1: Imprensa estrangeira se derrete com Bortoleto por 6º lugar na Hungria: 'Corrida impecável'

Gabriel Bortoleto terminou na sexta colocação no GP da Hungria, no circuito de Hungaroring, e se tornou o brasileiro mais jovem a alcançar esse feito na Fórmula 1. O resultado também quebrou um jejum de oito anos sem um piloto do País no Top 6 da categoria, chamando a atenção da imprensa internacional.
O jornal espanhol Marca destacou a atuação de Bortoleto e seu duelo com o mentor Fernando Alonso, cuja empresa de gerenciamento, a A14 Management, cuida da carreira do brasileiro desde 2022. "Gabriel terminou em sexto, com o mesmo plano de seu mentor, em uma corrida realmente louvável com uma Sauber". O veículo ressaltou ainda que "ele teve o pior carro no início do ano e o pior companheiro possível, um osso como Hülkenberg, mas é rico em consistência e já soma 14 pontos."
Na Alemanha, o site Auto Motor und Sport celebrou o desempenho do brasileiro e também destacou a relação com Alonso, que terminou em quinto: "O velho homem ficou duplamente feliz. Seu aluno, Gabriel Bortoleto, também conseguiu a melhor nota em Budapeste. O brasileiro está ficando melhor a cada dia - sétimo na largada, sexto na chegada. Bortoleto está virando um rival de Hülkenberg, e você tem a sensação de que ele está constantemente aprendendo e aplicando o que aprendeu. Já se pode dizer: 2025 é um bom ano para estreantes."
O jornalista Edd Straw, do britânico The Race, também destacou a performance de Bortoleto na classificação e na corrida: "Na quarta sessão de classificação nas últimas cinco, Bortoleto pegou um carro com ritmo de Q2 e chegou ao Q3, aproveitando ao máximo a Sauber, enquanto outros deixavam a desejar. Em particular, foi impressionante que ele tenha subido para a sétima posição no Q3, apesar das condições variáveis, o que significou uma mudança completa no equilíbrio."
"Ele seguiu isso com uma corrida impecável e mostrou que não estava disposto a recuar em uma disputa contra Max Verstappen no início da prova e conquistou seu melhor resultado em um GP", acrescentou.
Sobre a corrida, o The Race também afirmou: "Gabriel Bortoleto terminou em sexto, o melhor resultado da carreira. O desempenho excepcional do brasileiro teve um papel importante nisso, mas também a decisão tomada pela Sauber na sexta-feira. Bortoleto teve muitas dificuldades nos treinos de sexta-feira, descrevendo-se como 'zero confortável com o carro e com muitas dificuldades de equilíbrio'".
O jornal português A Bola também ressaltou a boa atuação do brasileiro, destacando que "Fernando Alonso ficou na quinta posição, no melhor fim de semana da Aston Martin na temporada, com Lance Stroll em sétimo lugar, atrás de um igualmente impressionante Gabriel Bortoleto, da Sauber. O jovem estreante brasileiro conquistou seu melhor resultado na F-1: a sexta colocação, dois segundos à frente do canadense."