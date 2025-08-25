Ex-zagueiro do Grêmio é anunciado pelo Atlético-MG

No Brasil, jogador também defendeu o São Paulo. Atlético-MG / Reprodução

O Atlético-MG anunciou, nesta segunda-feira (25), a contratação do ex-zagueiro do Grêmio, Ruan Tressoldi. O jogador de 26 anos chega ao clube mineiro por empréstimo.

O vínculo é valido por 12 meses, com opção de compra ao final do contrato. O Atlético-MG confirmou a contratação por meio de suas redes sociais.

Leia Mais Convocação da Seleção Brasileira hoje: quem deve entrar na lista de Ancelotti

Ruan deixou o Grêmio em 2021, quando foi vendido ao futebol italiano. Por lá, em três temporadas, fez 63 partidas.

Além do Grêmio, Ruan Tressoldi também defendeu o São Paulo no Brasil. Emprestado pelo Sassuolo, ele chegou ao Morumbi em agosto de 2024. No início do mês de julho, ele se despediu do Tricolor Paulista.

No final do período no São Paulo, ficou afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho direito. Por não saber da extensão do problema, o Sassuolo optou por não vender o jogador.