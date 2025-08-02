Cuba anuncia técnico brasileiro de vôlei Luizomar de Moura para tentar voltar à Olimpíada após 20 anos

Luizomar com algumas jogadoras cubanas. Osasco Voleibol Clube / Divulgação

Potência do vôlei nos anos 1990, a seleção feminina de Cuba terá um treinador brasileiro a fim de tentar recuperar o bom desempenho na modalidade. A Federação Cubana de Voleibol (FCV) anunciou, na sexta-feira (1º), a contratação do técnico Luizomar de Moura, do Osasco Voleibol Clube, para comandar a equipe do Caribe no ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles, em 2028.

"Após a conclusão do processo dedicado à análise dos detalhes da proposta, a Federação Cubana de Voleibol (FCV) está pronta para anunciar que o prestigiado técnico brasileiro Luizomar Moura assumirá o comando da seleção feminina do nosso país", afirmou a federação cubana, em comunicado. "Estamos confiantes de que seu conhecimento, respaldado por suas conquistas em campeonatos mundiais nos níveis júnior, cadete e clube, alcançará os resultados que almejamos."

Campeão de três edições da Superliga, um Mundial de Clubes e quatro Sul-Americanos de clubes, entre outras conquistas, o técnico pernambucano de 59 anos será o primeiro estrangeiro a liderar a seleção feminina de Cuba. Ele vai conciliar o trabalho desenvolvido na equipe paulista com a seleção cubana, como havia feito com Peru e Quênia antes dos Jogos de Tóquio. A parceria integra um programa da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para desenvolver globalmente a modalidade.

— É uma honra, um privilégio, mas também um enorme desafio ocupar o mesmo posto do inigualável Eugenio George. Vou trabalhar para trazer nossa filosofia e unir o estilo do vôlei brasileiro com a escola desenvolvida por treinadores como o grande Eugenio George — disse Luizomar, referindo-se ao treinador que levou a seleção feminina cubana a três ouros olímpicos consecutivos em Barcelona-1992, Atlanta-1996 e Sydney-2000.

Cuba fora das últimas quatro Olimpíadas

Longe dos tempos áureos, a seleção cubana ficou fora das últimas quatro Olimpíadas. Luizomar viajou ao México para acompanhar Cuba na disputa do Campeonato Pan-Americano da Confederação da América do Norte, Central e Caribe (Norceca) e terá seu primeiro desafio à frente da equipe no Campeonato Mundial, na Tailândia, de 22 de agosto a 7 de setembro. Ele deverá trazer a seleção do Caribe ao Brasil para se preparar na estrutura do Osasco.

O técnico também agradeceu o apoio de Mireya Luis, lenda da modalidade e vice-presidente da Federação Cubana de Vôlei.