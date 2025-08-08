Inauguração foi nesta sexta-feira (8). BILLIE WEISS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O eterno camisa 12 do New England Patriots, Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, foi homenageado nos EUA. O time inaugurou uma estátua do quarterback no Gillette Stadium, em Foxborough, casa da franquia da NFL, nesta sexta-feira (8).

A inauguração foi acompanhada pela página dos Patriots no Instagram. Ao compartilhar fotos do jogador ao lado da estátua, escreveu:

"O maior de todos os tempos em bronze".

Brady é considerado, por muitos, o maior jogador de todos os tempos do futebol americano. Pelos Patriots, conquistou seis vezes o SuperBowl — ele ainda tem um título pelo Tampa Bay Buccaneers. O time de New England aposentou a camisa 12.

Brady e a ex-modelo brasileira Gisele Bündchen foram casados por 13 anos. Em 2022, o casal anunciou a separação.

