Ex-jogador do Arsenal é acusado de estupro e obtém liberdade sob fiança condicional

O ex-jogador de futebol do Arsenal Thomas Partey recebeu fiança condicional nesta terça-feira, após comparecer ao tribunal acusado de cinco acusações de estupro.

O meio-campista de 32 anos, que também responde por uma acusação de agressão sexual, compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres. Os supostos crimes, teriam ocorrido entre os anos de 2021 e 2022 e envolvem três mulheres.

As condições da fiança de Partey incluem que ele não pode ter contato com nenhuma das mulheres e deve notificar a polícia sobre quaisquer mudanças permanentes de endereço ou viagens internacionais.

Natural de Gana, Partey é um agente livre após seu contrato com o Arsenal expirar no final de julho. Ele supostamente deve se juntar ao time espanhol Villarreal.

"Eu entendo que ele não está mais empregado neste país e está jogando na Espanha agora", disse o magistrado-chefe Paul Goldspring.

O meio-campista chegou ao tribunal vestindo um suéter escuro com zíper e um paletó. No tribunal, Partey permaneceu com os braços atrás das costas no banco dos réus.

Sua advogada, Jenny Wiltshire, disse anteriormente que seu cliente "nega todas as acusações" e que acolheu "a oportunidade de finalmente limpar seu nome".

A polícia informou que a investigação foi aberta em fevereiro de 2022, quando recebeu a primeira denúncia de estupro. Partey foi acusado em 4 de julho - dias após o término de seu contrato com o Arsenal.

O atleta deixou o clube inglês após cumprir cinco temporadas. O acordo não foi renovado pelo fato de as partes não terem chegado a um consenso sobre a extensão do vínculo.