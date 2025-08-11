Ex-jogador de clubes gaúchos é expulso na segunda divisão do Catarinense por urinar em garrafa; veja vídeo

Momento em que Lucas Souza foi expulso por Adriano Roberto de Souza, juiz da partida. FCF TV / Reprodução

Um fato curioso ocorreu na ida das semifinais da Série B do Campeonato Catarinense. Ex-jogador do gaúchos Guarany de Bagé e São Luiz, o atacante Lucas Souza, do Metropolitano, foi expulso após ser flagrado urinando em uma garrafa no banco de reservas. Veja o vídeo abaixo.

O incidente ocorreu aos 17 minutos do segundo tempo do jogo contra o Carlos Renaux. O quarto árbitro, Ruan Alessandro Kanitz, comunicou o ocorrido ao juiz, Adriano Roberto de Souza, que resultou na expulsão direta do jogador.

Na súmula da partida, o árbitro escreveu: "Expulsei de forma direta, após ser informado pelo 4º árbitro, que o atleta Lucas de Souza Santos estava urinando dentro de uma garrafa plástica em seu banco de reservas. Após ser expulso deixou o campo normalmente."

Aos 31 anos, Lucas Souza chegou ao Metropolitano em maio, vindo do Guarany de Bagé. O atacante participou de sete jogos pelo clube, mas ainda não marcou gols nem deu assistências.