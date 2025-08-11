Esportes

Fato curioso
Notícia

Ex-jogador de clubes gaúchos é expulso na segunda divisão do Catarinense por urinar em garrafa; veja vídeo

Atacante do Metropolitano estava no banco de reservas e foi flagrado pelo quarto árbitro

Zero Hora

