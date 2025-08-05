Ex-dirigente pede para Hamilton desistir da F-1 e elege Bortoleto como um dos nomes na Ferrari

Uma das principais figuras da história da Fórmula 1, Bernie Ecclestone se manifestou sobre as declarações de Lewis Hamilton e pediu que o heptacampeão abandone as pistas antes de que "algo ruim" aconteça a ele. Em seu discurso, o ex-dirigente fez uma avaliação sobre a nova geração e colocou o brasileiro Gabriel Bortoleto como um dos substitutos do piloto britânico na Ferrari.

Em tom de desabafo, Hamilton disse após o treino classificatório para o GP da Hungria, no último sábado, que se sentia um "inútil e afirmou que a escuderia italiana deveria buscar um novo piloto", após ficar em 12º no grid. No dia seguinte, ele ficou fora da zona de pontuação e terminou a corrida na mesma colocação.

Aos 94 anos, Ecclestone colocou o brasileiro da Sauber entre os destaques da nova geração de pilotos da Fórmula 1. "Fico muito feliz por termos ajudado a família Bortoleto a entrar na F-1. Esse garoto vale ouro", afirmou o ex-comandante da F-1 ao site Autoracing.

Sobre possíveis nomes para ocupar a posição de Hamilton na Ferrari, o ex-chefão da F-1 elegeu duas promessas que vêm correspondendo nas pistas. Além de Bortoleto, que vem brilhando na Sauber, ele também lembrou do piloto da Racing Bulls.

"Se pudesse roubá-lo, pegaria o Isack Hadjar. Ele se saiu muito bem no primeiro ano e é um cara ótimo. Também elogio o nosso amigo do Brasil (Bortoleto). Ele é muito talentoso. Os dois também são sensatos", afirmou Ecclestone ao jornal inglês Daily Mail.

Na classificação do Mundial de Pilotos, a dupla já vem marcando presença na tabela. Hadjar aparece na 13ª posição com 22 pontos. Bortoleto é o 17º colocado e ostenta 14. Na última prova, realizada no circuito de Hungaroring, o brasileiro terminou o GP da Hungria em sexto lugar enquanto Hadjar finalizou no 11º posto.