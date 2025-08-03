Everaldo marca de novo, Fluminense vence o Grêmio e quebra jejum pelo Brasileirão

O Fluminense quebrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0 o Grêmio, neste sábado, no Maracanã, pela 18ª rodada, com gol de Everaldo, que ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. O triunfo também derrubou um jejum de seis anos sem ganhar do time gaúcho, que tinha um retrospecto favorável de um empate e sete vitórias.

Com este resultado, o Fluminense melhorou sua posição na tabela, na qual aparece com 23 pontos, em oitavo lugar. Além disso, tem dois jogos atrasados, contra o Ceará, no Rio, e diante do Mirassol, no interior paulista. O Grêmio continua com 20 pontos, em 14º, e com um jogo a menos, que fará em casa diante do Botafogo.

A semana foi 'gloriosa' para o centroavante Everaldo, que marcou os dois gols em Porto Alegre e decretou esta vitória no Rio de Janeiro. Antes desta 'semana dourada', o atacante vinha de um amargo jejum de 12 jogos sem balançar as redes. "Eu não vinha marcando, mas estava ajudando o time", lembrou ainda no intervalo ao reconhecer que voltou a ter confiança.

O time carioca também fechou a semana com saldo positivo, porque na quarta-feira ganhou por 2 a 1 do Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Desta forma, está reabilitado após o retorno da Mundial de Clubes, quando sentiu o desgaste por ter chegado às semifinais. Com isso, atuou mais do que os outros três brasileiros - Flamengo, Botafogo e Palmeiras - que participaram da competição nos Estados Unidos.

Embora os dois times tenham iniciado o jogo no mesmo esquema tático - o 4-3-3 - o Fluminense se mostrou mais agressivos, tentando as jogadas pelas beiradas do campo. O Grêmio, recuado, tinha alguma dificuldade para ajustar a sua marcação.

Mas a primeira chance real pertenceu ao time gaúcho, quando Alysson roubou a bola de Martinelli, avançou e chutou rasteiro, com a bola passando do lado da trave direita de Fábio. Ficou claro que o Grêmio atuaria nos contra-ataques.

O time carioca também chegou com perigo no ataque, mas sem acertar a finalização. Assustou duas vezes com Everaldo, mas com um chute e uma cabeçada para fora. E também, num cabeceio de estilo de Manoel, porém, também para fora.

De tanto tentar, enfim, o Fluminense acertou uma bola e marcou seu gol, aos 43 minutos. Após escanteio, a defesa rebateu, mas a sobra ficou com Guga que de cabeça recolocou a bola dentro da área. Enquanto a defesa gremista adiantou a linha, Everaldo apareceu de trás, em condição legal, e esticou o pé para desviar a bola no lado esquerdo do goleiro Tiago Volpi.

O Grêmio voltou mais adiantado no segundo tempo, empurrando o Fluminense para seu campo defensivo. Mas foi um domínio improdutivo em termos de finalizações, porque não exigiu nada do goleiro Fábio. Aos poucos, o Fluminense passou a explorar os contra-ataques.

Em um deles, Canobbio, que tinha entrado no lugar de Keno, recebeu um chute de Dodi, dentro da área. O pênalti foi confirmado pelo VAR. Na cobrança, no entanto, Everaldo perdeu. Ele deslocou Tiago Volpi, mas a bola bateu no pé da trave direita e saiu, aos 30 minutos. Era a chance de praticamente carimbar a vitória.

Aos 37 minutos, Everaldo deixou o campo para a entrada de Cano. O Grêmio ainda tentou pressionar nos últimos minutos, mas sem sucesso. Voltou para o sul com outra derrota.

O Fluminense vai se dividir na próxima semana, iniciando com o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil diante do Internacional, quarta-feira, no Maracanã. Como venceu no Sul, por 2 a 1, agora joga pelo empate para chegar às quartas. No final de semana vai sair diante do Bahia, em Salvador, sábado, dia 9.

O Grêmio vai ter uma semana mais tranquila porque só volta a campo no domingo (dia 10) diante do lanterna Sport, em jogo programado para Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 GRÊMIO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e PH Ganso (Lima); Serna (Riquelme Felipe), Everaldo (Kano) e Keno (Cannobio). Técnico: Renato Gaúcho.

GREMIO - Tiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Edenilson) e Riquelme (Aravena); Alysson (Jardiel), Braithwaite e Pavón (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Everaldo, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier (Fluminense). João Lucas, Lucas Esteves, Kannemann e Mano Menezes (Grêmio).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 692.951,50.

PÚBLICO - 15.344 torcedores.