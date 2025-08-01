Etapa de Passo Fundo do Circuito de Tênis Gaúcho começa nesta sexta-feira

Cleon Medeiros / Divulgação/One Comunicação Inteligente

A sétima etapa do Circuito de Tênis Gaúcho, começa nesta sexta-feira (1º), Passo Fundo. A competição faz parte do principal circuito infanto-juvenil de tênis do Rio Grande do Sul e será realizada até domingo (3), nas quadras do Clube Comercial.

Para o torneio no Planalto médio gaúcho, são aguardados mais de 150 jovens atletas que disputarão os jogos de suas respectivas categorias.

As primeiras partidas serão realizadas a partir das 17 horas com os jogos da categoria 12 anos masculino. Serão 11 quadras à disposição para a realização dos jogos.

— Estamos com toda a estrutura do clube impecável para receber os atletas, com 11 quadras, sendo três delas cobertas. É um circuito já consagrado no calendário e acreditamos que vai ser um final de semana inesquecível para todos que vierem participar da nossa etapa. Venham para Passo Fundo acompanhar o CTG, aguardamos vocês — diz Gustavo Simonetti, sócio da BS Academy, de Passo Fundo.