Estrutura de rampa de skate em prédio icônico de Porto Alegre toma forma; veja vídeo e fotos

A estrutura que transformará o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) em rampa de skate está com a montagem a pleno vapor.

É possível já enxergar a base em que o skatista chegará após descer da parte mais alta do prédio. Na manhã desta segunda, trabalhadores foram vistos na estrutura.

A rampa faz parte do evento "Building Drop", que será realizado pela Red Bull, em setembro.

A pista será "dropada" por um atleta patrocinadora pela marca e multicampeão mundial de skate.