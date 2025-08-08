Estêvão estreia pelo Chelsea e leva apenas 18 minutos para marcar seu primeiro gol pelo clube inglês

Estêvão abriu o placar para o Chelsea, aos 18 minutos do primeiro tempo. GLYN KIRK / AFP

O atacante Estêvão não poderia iniciar melhor sua trajetória com a camisa do Chelsea. Na tarde desta sexta-feira (8), o ex-Palmeiras estreou com gol pelo clube londrino, em duelo diante do Leverkusen. O brasileiro João Pedro também deixou a sua marca na vitória por 2 a 0 do time inglês.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, após finalização de Cole Palmer e defesa do goleiro Mark Flekken, a bola sobrou para que o ex-Palmeiras finalizasse com o pé esquerdo para o fundo das redes. O amistoso está sendo realizado no Stamford Bridge, em Londres.

O Chelsea ainda realizará mais um teste, no domingo (10), às 11h, contra o Milan, antes do início da Premier League.

Transferência e dinheiro aos cofres

Estêvão comemorou com Cole Palmer seu primeiro gol pelo Chelsea. GLYN KIRK / AFP

Estêvão foi vendido ao Chelsea ainda em 2024. No entanto, como não tinha 18 anos, não podia transferir-se para o futebol internacional.

A transação foi finalizada neste ano, após a disputa do Mundial de Clubes, e rendeu 61,5 milhões de euros (R$ 356,7 milhões, na cotação da época) aos cofres do Palmeiras. Tornou-se a maior venda da história do Palmeiras, à frente de Endrick e Gabriel Jesus, por exemplo.

Início de temporada

O Chelsea inicia a disputa da Premier League contra o Crystal Palace, em 17 de agosto, às 10h (horário de Brasília). O duelo será no Stamford Bridge.

Estêvão rendeu mais de R$ 300 milhões aos cofres do Palmeiras. GLYN KIRK / AFP



