Espanhola supera brasileiras e leva título do  street no Pro Tour STU na Suécia

Terol festeja vitória na Suécia. Julio Detefon / Divulgação/STU

A espanhola Daniela Terol foi a campeã do street na segunda etapa do Pro Tour STU, a nova liga mundial de skate, em Varberg, na Suécia.

Neste domingo (3), no Freden Skatepark, a atleta de 16 anos manteve a consistência dos dias anteriores e levou o título da competição. O torneio teve início em Porto Alegre, onde ela foi a segunda colocada.

Com nota final de 79.96, a 13ª colocada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 superou duas brasileiras, a baiana Maria Almeida, vice com 69.93, e a paulista Isabelly Ávila, terceira colocada com 66.35.

— Primeiramente, quero agradecer a todos por terem vindo aqui, assistir e apoiar o skate. Me senti muito bem andando aqui. Fiquei muito feliz em conseguir uma boa volta logo na minha primeira descida, o que me deixou mais tranquila para arriscar um pouco mais nas outras. Ter a oportunidade de estar em Varberg com todas essas meninas incríveis é legal demais. Parabéns ao STU por esse grande evento — disse Terol após a prova.