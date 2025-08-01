Espanhola lidera eliminatórias do skate street do Pro Tour STU na Suécia

Daniela Terol, a melhor das eliminatórias. Julio Detefon / STU / Divulgação / STU

A segunda etapa do Pro Tour STU, a nova liga mundial de skate inserida no calendário este ano, começou nesta sexta-feira (1º) na cidade de Varberg, na Suécia. As pistas de street e park do Freden Skatepark receberão nada menos que 79 skatistas de 20 diferentes países, superando as 19 nacionalidades presentes na etapa de abertura, em Porto Alegre, em março.

Líder da primeira bateria, a espanhola Daniela Terol obteve a melhor nota das eliminatórias do street feminino. Com 81.94 em sua primeira de duas voltas, a skatista de Barcelona avançou para às semifinais, que serão disputadas no sábado (2).

— Meu primeiro evento de STU foi justamente o do Brasil (Porto Alegre), país que amei, ainda não conhecia. E pude fazer um pódio com a Rayssa (Leal) e a Maria Lúcia. Agora, o STU chega aqui na Europa, e é mais um campeonato grandioso que temos no calendário. E com um formato diferente e interessante, o que é muito bom para nós. Quem sabe não volto a subir no pódio?! Mas o que importa mesmo é andarmos de skate e nos divertirmos —disse a espanhola de 16 anos.

Das 15 atletas que iniciaram a competição, três delas foram eliminadas: a holandesa Roos Zwetsloot, a estadunidense Paige Heyn e a local Sarah Meurle.

Entre as brasileiras que se classificaram Gabi Mazetto foi a que obteve a maior nota: 67,46 na segunda bateria.

Gabi Mazetto foi a melhor brasileira. Julio Detefon / Divulgação / STU

— Estávamos reunidos em Curitiba e a ansiedade de todos para seguir com o STU para a Suécia já era grande. Não temos dúvidas de que será um evento muito bacana, assim como foi em Porto Alegre. Todos os gringos, na ocasião, comentaram com a gente que amaram a etapa. Realmente, o Brasil tem uma energia surreal. Estou muito feliz por conseguirmos levar essa identidade mundo afora, proporcionando um grande evento para todos que vão competir e para quem vai assistir — afirma a paulista que competiu nos Jogos de Paris 2024.

Confira os resultados de cada bateria:

Bateria 1:

1 - Daniela Terol (ESP) - 81,84

2 - Liv Broder (SUI) - 53,74

3 - Giovana Dias (BRA) - 42,17

Bateria 2:

1 - Keet Oldenbeuving (HOL) - 78,96

2 - Candy Jacobs (HOL) - 77,22

3 - Gabi Mazetto (BRA) - 67,46

4 - Roos Zwetsloot (HOL) - 60,55

Bateria 3:

1 - Isabelly Ávila (BRA) - 61,98

2 - Svea Paus (SUE) - 54,11

3 - Aldana Bertran (ARG) - 34,48

4 - Paige Heyn (EUA) - 24,17

Bateria 4:

1 - Laura Zackova (CZE) - 56,71

2 - Maria Almeida (BRA) - 51,27

3 - Lucie Schoonheere (FRA) - 48,87

4 - Sarah Meurle (SUE) - 21,87