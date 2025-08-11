Esgrimista do Grêmio Náutico União é bronze no sabre do Pan Júnior

Marcus e seu bronze no sabre. Asuncion 2025 / Divulgação

Marcus Pinto nasceu em Nova York há 15 anos e, atualmente, mora em Connecticut, nos Estados Unidos, onde vive com a família. Os seus pais se mudaram para o país em 2004, mas ele é atleta do Grêmio Náutico União.

E mesmo que não tenha nascido aqui, tem a nacionalidade dos pais e pode ser chamado de gaúcho, que é a origem de sua família.

O talento foi detectado pelo técnico Alexandre Teixeira e em agosto de 2021, durante uma viagem de férias ao Brasil, ele foi convidado para disputar o Campeonato Brasileiro Infantil e levou o título na categoria sub-10 e vice-campeonato na sub-13.

Na volta para os Estados Unidos, ele passou a treinar no Tim Morehouse Fencing Club (TMFC), referência no treinamento de alto rendimento e que tem como treinador principal o vice-campeão olímpico do sabre por equipes em Pequim 2008, Tim Morehouse.

E neste domingo (10), na Arenita SND, em Assunção, no Paraguai, ele garantiu a primeira medalha da esgrima brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Ele foi bronze no sabre masculino.

— Gostei muito do dia. Foi só a cereja, mas o bolo inteiro foi a preparação: ficar com os companheiros de equipe, as viagens — comemorou.

Marcus fez uma boa fase classificatória, as chamadas poules e ficou em terceiro lugar, com três vitórias e apenas uma derrota, avançando para o quadro principal.

— Em nenhum dos confrontos da poule eu achei que fosse perder — afirmou confiante.

Atleta de 15 anos nasceu e mora nos EUA. Asuncion 2025 / Divulgação

Nas eliminatórias, ele derrotou o paraguaio Gonzalo Ruiz (15 a 12), nas oitavas de final, e passou pelo colombiano Emilio Vargas (15 a 12), nas quartas.

Sua campanha parou nas semifinais, quando foi derrotado pelo estadunidense William Lim, que fez 15 a 14, após o brasileiro estar vencendo por 13 a 10. O toque decisivo gerou comemoração dos dois lados e o ponto só foi definido, após revisão de vídeo.

Com a derrota, ele garantiu o bronze, assim como o peruano Lukas Eichhorn.

— Eu acho que fui muito teimoso. Ele não estava buscando o ataque-não, era só ficar na parada e algumas vezes só dar o ataque direto, para puxar ele. Então eu fiz um monte de ataques que eu esperava ele e achei que ele ia puxar o braço. Então eu fiz a preparação, mas ele não fez isso uma vez no jogo. Eu caí umas cinco vezes nisso. Então eu preciso melhorar isso. Nos últimos três toques eu tentei fazer parada, no último ele não fez um ataque, eu fechei os olhos e entrei. Não deu certo, eu não acho que foi (ação válida e ponto do adversário), mas tudo bem — disse o unionista, após a disputa.

Na disputa do ouro, o boliviano Esteban Mayer levou a melhor sobre Lim e garantiu o título.

Laura Correia perde nas quartas da espada feminina

A arma feminina do dia foi a espada. E Laura Correia (Paulistano-SP) ficou a uma rodada do pódio.

Nas poules, ela venceu dois e perdeu dois jogos, passando a etapa classificatória em oitavo lugar.

E nos duelos eliminatórios venceu a porto-riquenha Andrea Waller (15 a 7) e avançou às quartas, quando perdeu para a mexicana Ana Margarita Paredes, que levou a melhor por 15 a 14.