Escola Vôlei Futuro, de Erechim, termina em terceiro no Grupo Sul da Superliga C masculina

O time de Erechim na Superliga. EVF Vôlei / Divulgação

Única representante do Rio Grande do Sul na Superliga C de Voleibol Masculina – Região Sul, a Escola Vôlei Futuro (EVF), de Erechim, encerrou sua campanha na terceira posição.

O time gaúcho, que pela primeira vez disputou uma competição nacional, somou quatro vitórias e apenas uma derrota, para o time da casa, a Aprov/Unoesc, de Chapecó (SC), por 3 a 1.

Na classificação geral, a EVF somou 11 pontos contra 12 da Elase, de Florianópolis, que terminou em segundo, e 13 da equipe de Chapecó, que ficou a vaga em disputa para a etapa Nacional, que reunirá oito times.

O último jogo dos gaúchos foi disputado nesta quinta-feira (7), com vitória por 3 a 2 sobre a Elase, que era a líder até então. As parciais foram de 26/24, 20/25, 15/25, 25/23 e 15/13.

Com este resultado, a equipe de Florianópolis somou apenas um ponto e foi ultrapassada pela Aprov/Unoesc, que venceu o lanterna Vôlei Foz (PR) por 3 a 0 (25/9, 25/18 e 25/15).

Confira a campanha da Escola Vôlei Futuro na Superliga C: