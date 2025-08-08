Escola Vôlei Futuro, de Erechim, termina em terceiro no Grupo Sul da Superliga C masculina

Única representante do Rio Grande do Sul na Superliga C de Voleibol Masculina – Região Sul, a Escola Vôlei Futuro (EVF), de Erechim, encerrou sua campanha na terceira posição.
O time gaúcho, que pela primeira vez disputou uma competição nacional, somou quatro vitórias e apenas uma derrota, para o time da casa, a Aprov/Unoesc, de Chapecó (SC), por 3 a 1.
Na classificação geral, a EVF somou 11 pontos contra 12 da Elase, de Florianópolis, que terminou em segundo, e 13 da equipe de Chapecó, que ficou a vaga em disputa para a etapa Nacional, que reunirá oito times.
O último jogo dos gaúchos foi disputado nesta quinta-feira (7), com vitória por 3 a 2 sobre a Elase, que era a líder até então. As parciais foram de 26/24, 20/25, 15/25, 25/23 e 15/13.
Com este resultado, a equipe de Florianópolis somou apenas um ponto e foi ultrapassada pela Aprov/Unoesc, que venceu o lanterna Vôlei Foz (PR) por 3 a 0 (25/9, 25/18 e 25/15).
Confira a campanha da Escola Vôlei Futuro na Superliga C:
- 3 x 0 Vôlei Foz (PR) - 25/14, 25/11 e 25/13
- 1 x 3 Aprov/Unoesc (SC) - 19/25, 23/25, 25/20 e 17/25
- 3 x 0 São José Vôlei (PR) - 25/18, 25/20 e 25/20
- 3 x 0 Pro Vôlei Colombo (PR) - 25/21, 25/19 e 25/14
- 3 x 2 Elase (SC) - 26/24, 20/25, 15/25, 25/23 e 15/13