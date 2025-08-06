Escola Vôlei Futuro, de Erechim, tem jogo decisivo na Superliga C masculina

O time de Erechim na Superliga. EVF Vôlei / Divulgação

A Escola Vôlei Futuro (EVF), de Erechim, única representante do Rio Grande do Sul na Superliga C de Voleibol Masculina – Região Sul volta à quadra nesta quarta-feira (6), em Chapecó, Santa Catarina, em busca de sua terceira vitória.

O time gaúcho vai encarar o Pro Vôlei Colombo (PR), às 17h, no Ginásio Ivo Silveira. O grupo é disputado por seis equipes e a EVF está em terceiro lugar, com duas vitórias em três rodadas, enquanto os paranaenses ocupam a quarta colocação, com uma vitória e duas derrotas.

A EVF estreou vencendo o Vôlei Foz (PR) por 3 a 0, mas na segunda rodada foi derrotada pelo time da casa, a Aprov/Unoesc, por 3 a 1. A recuperação veio na terça-feira (5), com um 3 a 0 sobre o São José Vôlei (PR), parciais de 25/18, 25/20 e 25/20.