Erik Cardoso quebra recorde brasileiro e sul-americanos dos 100 metros

Erik comemora Troféu Brasil. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Primeiro atleta brasileiro a correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos, Erik Cardoso foi o destaque da abertura da a 44ª edição do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, que acontece no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo.

O velocista do Sesi-SP venceu os 100 metros com o tempo de 9seg93, recorde brasileiro e sul-americano da prova, e índice para o Mundial de Tóquio, que será disputado em setembro.

— Só tenho a agradecer a Deus, à torcida e ao Sesi-SP que nos dá toda a estrutura para chegar até aqui. Foram muitas horas de trabalho duro, fé e força mental. Tudo isso fez a diferença. Agora é foco total e rumo ao Japão — comemorou o atleta de 25 anos.

Erik alcançou o índice para o Mundial ainda na semifinal, quando correu 9seg99 – a marca mínima exigida pela World Athletics é 10seg00 –, unindo-se ao companheiro de clube, Felipe Bardi, que já estava qualificado, e que vice-campeão do Troféu Brasil, com a marca de 10seg06.

O terceiro lugar dos 100 metros ficou com Vitor Hugo Mourão (Centro Olímpico-SP), com a marca de 10seg14.

Ana Carolina vence prova definida no detalhe

Gabriela Mourão, Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins, no pódio com Rosângela Santos, medalhista olímpica em Pequim. Carol Coelho / Divulgação/EC Pinheiros

A disputa feminina dos 100 metros teve como campeã, Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP). Ela completou a prova em 11seg14 (131), diante dos 11seg14 (137) da segunda colocada, Gabriela Mourão, também do Pinheiros – Gabriela é irmã mais nova de Vitor Hugo, bronze no masculino. O pódio foi completado por Lorraine Barbosa (11seg35), também do clube paulista.

— Eu sabia que poderia ser uma final acirrada, mas eu entro sem medo. Eu confio em mim, eu confio em quem me treina. Eu sei que estou pronta. Era a atleta a ser batida, e quem sabe no próximo Troféu alguém consiga estar em primeiro também. Mas, eu estarei aqui, disputando e defendendo meu título — comemorou a campeã.