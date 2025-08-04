Esportes

Mau começo
Notícia

Equipes gaúchas começam  com derrotas na Superliga feminina C de vôlei

Juventus de Teutônia e  Be8/UPF, de Passo Fundo, disputam torneio no Paraná

André Silva

Esportes

