Equipes gaúchas começam  com derrotas na Superliga feminina C de vôlei

O grupo da Juventus de Teutônia. Juventus Voleibol / Divulgação

Os dois times gaúchos que disputam a Superliga feminina C de vôlei, em São José dos Pinhais (PR), começaram com derrotas.

No domingo (3), a Juventus de Teutônia perdeu para o Copobrás Vôlei, de São Ludgeri (SC), por 3 a 1 (25/19, 18/25, 25/18 e 25/14), em jogo válido pelo Grupo B, que ainda teve a vitória do Castro Vôlei (PR) sobre o Vôlei Marechal (PR) por 3 a 0 (25/21, 25/18 e 25/17).

Já o time da Be8/UPF, de Passo Fundo, foi derrotado pelo Irati Vôlei (PR) por 3 a 1 (25/19, 12/25, 25/14 e 15/21).

A equipe do Planalto Médio gaúcho está no Grupo B, que também teve a vitória do Vôlei Mampituba (SC) sobre o Foz do Iguaçu (PR) por 3 a 0 (25/18, 25/21 e 25/12).

Já na manhã desta segunda-feira (4), a Juventus voltou à quadra e foi derrotada por 3 a 0 (25/18, 25/22 e 25/11) pelo Vôlei Marechal.

A Be8/UPF voltará a jogar às 15h desta segunda, contra o Vôlei Mampituba.