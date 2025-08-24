Esportes

Estádio do Vale
Notícia

Em jogo de cinco gols, Novo Hamburgo larga em vantagem na decisão da Divisão de Acesso

Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, Inter-SM abriu o placar na segunda etapa e levou a virada duas vezes

Luis Gustavo Santos

