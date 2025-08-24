Em jogo de cinco gols, Novo Hamburgo larga em vantagem na decisão da Divisão de Acesso

O Novo Hamburgo se recusou a perder na partida de ida da final da Divisão de Acesso, no Estádio do Vale, neste domingo (24). Após ficar atrás do placar duas vezes, o Anilado bateu o Inter-SM por 3 a 2 e largou em vantagem na decisão. Os gols do time da casa foram marcados por Allison, duas vezes, e Parede. Já os visitantes marcaram com Jarro e Vitor Júnior.
A partida de volta ocorre no próximo sábado (30), às 19h, no Presidente Vargas, em Santa Maria. O Nóia joga por um empate para levantar a taça. Caso o Inter-SM vença por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis.
Início devagar
O primeiro tempo da final ilustrou o que é a Divisão de Acesso. Pouca técnica e muito jogo físico. As principais disputas de bola se concentraram no meio-campo.
Mas foi o Novo Hamburgo que começou com toda a iniciativa na partida. Aos seis minutos, a equipe pressionou e roubou a bola no campo de ataque. Batista escorou para Allison na entrada da área, que bateu de primeira, mas parou no goleiro Villa.
Essa foi a tônica da partida. Um time atacando e outro defendendo. Aos 13, o Nóia quase abriu o placar. A defesa do Inter-SM recuou uma bola fácil, mas Villa quase se complicou. O goleiro errou o drible e Batista finalizou, sem ângulo, para fora.
O Alvirrubro pouco produziu na primeira etapa e abusou dos contra-ataques. A melhor chance saiu dos pés de Jarro, aos 22. O atacante roubou a bola e arrancou em velocidade. Quando tentou o passe para Morbeck, parou na defesa.
Nove minutos depois, foi a vez de Clayton chutar de fora da área. A bola desviou e saiu para escanteio.
Segundo tempo agitado
Se a primeira etapa foi pouco inspiradora, a segunda foi completamente diferente. As equipes voltaram para o campo querendo o resultado positivo.
O Inter-SM, que pouco tinha feito, abriu o placar na primeira tentativa. Mais uma vez em contra-ataque, Morbeck lançou para Jarro, que disparou em velocidade e finalizou no cantinho de Omar. Festa vermelha no Vale.
A equipe de Santa Maria ainda vibrava com o gol quando o Nóia reagiu. Aos nove minutos, Allison recebeu a bola fora da área, ajeitou e finalizou forte, no ângulo, sem chances para Villa. Tudo igual.
Os dois times seguiram buscando o resultado. As melhores jogadas do Alvirrubro foram pelos lados. E foi pela esquerda que Jarro cruzou, a bola bateu no braço de Josué e o pênalti foi assinalado. Vitor Júnior chamou a responsabilidade e colocou os visitantes na frente de novo aos 21.
O Inter-SM levaria uma importante vantagem para casa com o resultado. Levaria. Mais uma vez o Novo Hamburgo agiu rápido e empatou. Aos 24, Parede, que tinha acabado de entrar, aproveitou um bate-rebate na área e empurrou para o fundo das redes.
A torcida cantava nas arquibancadas e a equipe da casa correspondeu em campo. Após bela troca de passes pela direita, Léo Couto cruzou na cabeça de Allison. Villa até tentou se esticar, mas nada pode fazer. Virada no Vale. Resultado final: 3 a 2.
Jogo de volta
- Inter-SM x Novo Hamburgo (Presidente Vargas, Santa Maria)
- Sábado (30), 19h