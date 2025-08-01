Eliane Martins é eneacampeã do salto em distância do Troféu Brasil de Atletismo

Eliane é a principal saltadora do Brasil. Carol Coelho / Divulgação/EC Pinheiros

Eliane Martins conquistou nesta sexta-feira (1º) o eneacampeonato da prova do salto em distância do Troféu Brasil de Atletismo. Na 44ª edição do evento, que acontece no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, a atleta de 39 anos obteve a marca de 6m65cm para garantir a medalha de ouro.

— Todos esses títulos estão diretamente ligados às últimas conquistas do Pinheiros. Então, acabei de ganhar mais um, significa também que temos chance de ser campeão geral com o clube. Temos chance — disse a saltadora nascida em Joinville (SC), que defende o Pinheiros (SP).

O pódio ainda teve Lissandra Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT), que saltou 6m46cm para garantir a prata e Gabriella Peres Pinto (Instituto Foz - Iate Clube Lago de Itaipu-PR), que foi bronze com a marca de 6m42cm.

Na prova masculina do salto em distância nova vitória do Pinheiros. Tiago da Silva atingiu a marca de 7m95cm para garantir a medalah dourada.

O clube paulista conseguiu a dobradinha, com a prata de Lucas Marcelino, que fez 7m90cm. O pódio ainda teve Alexsandro de Melo (Instituto Foz - Iate Clube Lago de Itaipu-PR), com 7m89cm.

Dois atletas da Sogipa competiram na prova, mas não passaram da rodada inicial de três saltos. Samory Uiki só validou uma tentativa e com 4m16cm finalizou na 11ª posição, enquanto Danylo Martins não atingiu marca.

Juliana Campos confirma favoritismo no salto com vara

No salto com vara feminino, Juliana Campos (Praia Clube-MG) confirmou o favoritismo e mesmo com uma marca abaixo de seus últimos resultados (4m21cm) levou o título.

O pódio ainda teve Nicole Barbosa (ADC São Bernardo-SP), prata com 4m11cm e Ayla Sakamoto (Aabb-Atletismo Cascavel-PR), bronze com 4m01cm.

Outros resultados:

10 mil metros rasos masculino

Ouro: Gleison da Silva Santos (Praia Clube-MG) - 29min41seg04

Prata: Fábio Jesus Correia (Kiatleta-SP) - 29min44seg15

Bronze: Ederson Vilela (Pinheiros-SP) - 20min48seg80

10 mil metros rasos feminino: