Elche estreia no Espanhol com empate contra o Betis

O Elche, recém-promovido à LaLiga, iniciou a atual temporada na elite do futebol espanhol com um empate em 1 a 1 contra o Real Betis nesta segunda-feira (18).
O ponta-direita Germán Valera empatou na reta final da partida (81'), após o meio-campista Aitor Ruibal ter colocado o Betis em vantagem aos 21 minutos do primeiro tempo.
A primeira rodada do campeonato espanhol será encerrada na terça-feira, com o Real Madrid recebendo o Osasuna no estádio Santiago Bernabéu, às 19h locais (16h pelo horário de Brasília).
No sábado, o Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0 e é o líder momentâneo graças ao maior saldo de gols.
--- Resultados da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
- Sexta-feira:
Girona - Rayo Vallecano 1 - 3
Villarreal - Real Oviedo 2 - 0
- Sábado:
Mallorca - Barcelona 0 - 3
Alavés - Levante 2 - 1
Valencia - Real Sociedad 1 - 1
- Domingo:
Celta Vigo - Getafe 0 - 2
Athletic Bilbao - Sevilla 3 - 2
Espanyol - Atlético de Madrid 2 - 1
- Segunda-feira:
Elche - Betis 1 - 1
- Terça-feira:
(16h00) Real Madrid - Osasuna
* AFP