Eiki Yamauchi é bronze no  ciclismo mountain bike do Pan Júnior

O Brasil conquistou sua segunda medalha nas disputas do ciclismo moutain bike dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Após o ouro de Luiza Cocuzzin no cross-country, foi a vez do paulista Eiki Yamauchi garantir o bronze na versão masculina da prova.
Atleta da equipe Caloi Henrique Avancini Racing, o ciclista de 21 anos completou a prova em 1h17min58seg. O mexicano Ivan Aguilar levou o ouro com 1h16min53seg, seguido pelo argentino Nicolas Reynoso, prata, com 1h17min42seg.
Na prova, Eiki liderou a primeira volta, mas perdeu a liderança para Aguilar antes do fim da segunda e acabou sendo superado por Reynoso, na sexta e última volta.
Dos 20 competidores que iniciaram a prova, apenas 13 completaram o percurso em Água Vista, na Cidade de Encarnación.
Com o bronze de Eiki Yamauchu, o Brasil tem seis pódios no Pan Júnior, sendo duas de ouro, uma de prata e três de bronze.