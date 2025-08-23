Eberechi Eze deixa Crystal Palace e assina com Arsenal

O Arsenal concluiu seus ambiciosos planos na janela de transferências para o início da temporada com a contratação oficial neste sábado (23) do meia-atacante inglês Eberechi Eze, de 27 anos, ex-jogador do Crystal Palace.

O acordo representa uma vitória para os 'Gunners' sobre o vizinho e rival Tottenham, que durante um tempo parecia ser o futuro destino do jogador, até que o Arsenal fez uma oferta mais tentadora.

De acordo com relatos da imprensa, o clube ofereceu EUR 78 milhões (quase R$ 496 milhões pela cotação atual), incluindo possíveis bônus, para adquirir um jogador que ainda tinha dois anos de contrato com o Palace.

Com Eze, o Arsenal ganha um armador habilidoso em espaços reduzidos e nas cobranças de falta, além de um driblador capaz de encontrar brechas diante das defesas mais sólidas.

"Eberechi é um jogador criativo e explosivo, dotado de grande habilidade técnica. Ele também é um jogador que sabe se destacar nos grandes jogos", disse o diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, citado no comunicado.

Londrino e torcedor do Arsenal na infância, Eze vestiu as cores do clube quando era menino, entre os 8 e os 13 anos, mas o time não o manteve em suas categorias de base.

Ele então seguiu carreira no Queens Park Rangers e, em 2020, se transferiu para o Crystal Palace, outro clube da capital britânica.

Na final da última Copa da Inglaterra, Eze marcou o gol que deu o título ao Crystal Palace contra o Manchester City.

Em agosto deste ano, ele também conquistou outro troféu vestindo a camisa do Palace: a Community Shield (Supercopa da Inglaterra), derrotando o Liverpool.

Segundo estimativas da imprensa, o Arsenal, semifinalista da Liga dos Campeões da temporada passada, gastou EUR 310 milhões (R$ 1,97 bilhão) na janela de transferências do início desta temporada.

O clube conseguiu contratar o goleiro Kepa Arrizabalaga, o zagueiro Cristhian Mosquera, os meio-campistas Christian Norgaard e Martín Zubimendi, o ponta Noni Madueke e o atacante Viktor Gyökeres.

No entanto, o Arsenal perdeu temporariamente o atacante alemão Kai Havertz por lesão, cujo tempo estimado de recuperação não foi divulgado.