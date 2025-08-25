Eagles, Commanders, Cowboys e Giants: o que esperar dos times da NFC Leste da NFL

Jalen Hurts e Saquon Barkley são referências do ataque dos Eagles. MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma nova temporada da NFL começa no dia 4 de setembro com um confronto entre equipes de uma das divisões mais acirradas da liga de futebol americano. O Philadelphia Eagles recebe o Dallas Cowboys, franquias da Conferência Nacional (NFC), que disputam a divisão Leste junto de New York Giants e Washington Commanders.

As equipes se enfrentam duas vezes ao longo da temporada. Em 2024/2025, os Eagles foram campeões da NFC Leste e terminaram com o título do Super Bowl.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a NFC Leste:

Philadelphia Eagles

Campeão com "C" maiúsculo contra o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Os Eagles terminaram a última temporada em alta e começarão a nova do mesmo jeito.

— Os Eagles entram na temporada com a ambição de iniciar uma nova dinastia na NFL. Liderado por Jalen Hurts, que se firmou de vez como um dos quarterbacks de elite, o time mantém uma base ofensiva poderosa com A.J. Brown, DeVonta Smith e um jogo terrestre eficiente com Saquon Barkley. A linha ofensiva, mesmo após as aposentadorias de Jason Kelce e Lane Johnson, mostrou-se sólida e bem preparada para o futuro — explica Janaina Wille, comentarista do PrimeCast, podcast de esportes americanos do Grupo RBS.

O elenco segue forte e com melhorias da offseason, principalmente com defensores vindos do draft, contando com uma base muito forte.

— Jovens estrelas defensivas, como Jalen Carter, Zack Baun, Quinyon Mitchell e Cooper DeJean cresceram e se tornaram protagonistas, ajudando a manter a unidade entre as mais temidas da liga. O técnico Nick Sirianni, agora consagrado, terá o desafio de manter a motivação e o nível de excelência em um vestiário que já sabe o que é vencer — complementa.

Destaques do time: Saquon Barkley, Jalen Hurts, Jalen Carter e Zack Baun

Saquon Barkley, Jalen Hurts, Jalen Carter e Zack Baun Treinador: Nick Sirianni

Nick Sirianni Campanha em 2024/2025: 14 vitórias e 3 derrotas

Washington Commanders

Dan Quinn é o treinador dos Commanders e tem como objetivo manter o alto nível. BILLIE WEISS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A maior surpresa da última temporada. Os Commanders foram finalistas na NFC e acharam seu quarterback para o futuro. Jayden Daniels mostrou talento e liderança, que são fundamentais para a reconstrução da franquia de Washington.

— No segundo ano da reconstrução, os Commanders entram em 2025 com Jayden Daniels como titular consolidado. O jovem quarterback teve uma temporada de estreia animadora, mostrando mobilidade, precisão e personalidade. Com reforços importantes na linha ofensiva e em um grupo de recebedores mais sólido, espera-se que o ataque mantenha o alto nível de 2024 — destaca Felipe Vieira, comentarista da DAZN e do On The Clock.

Os reforços vieram, principalmente na janela de transferências, com Deebo Samuel, ex-49ers sendo um destaque. A defesa agregou o experiente e vitorioso Von Miller.

— A unidade defensiva, no entanto, ainda precisa evoluir, com algumas carências na posição de edge rusher e na secundária. A expectativa é repetir a boa temporada de 2024 — complementa.

Destaques do time: Jayden Daniels, Terry McLaurin, Deebo Samuel e Von Miller

Jayden Daniels, Terry McLaurin, Deebo Samuel e Von Miller Treinador: Dan Quinn

Dan Quinn Campanha em 2024/2025: 12 vitórias e 5 derrotas

Dallas Cowboys

Dak Prescott (E) segue como esperança dos Cowboys. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O torcedor do Dallas Cowboys não é feliz desde a década 1990. Bons times, mas escolhas erradas. Talentos envolvidos em polêmicas. A franquia entra em mais uma temporada com mais incertezas do que certezas.

— Você vê o elenco e se impressiona com o talento em ataque, defesa e especialistas: CeeDee Lamb, Micah Parsons, Brandon Aubrey, são apenas alguns dos exemplos. Mas as saídas geram dúvidas. A aposentadoria de Zack Martin, na linha ofensiva, a saúde do quarterback Dak Prescott e a novíssima comissão técnica com Brian Schottenheimer na liderança também causa dúvidas — comenta Gabriel Golim, comentarista da Rede TV!.

Uma das principais novelas da offseason envolve os Cowboys, como de costume. Micah Parsons pediu para ser trocado e ainda não é certeza de que permanecerá no elenco. Caso fique, as chances são melhores.

— Desconsiderando tudo isso, eu vejo um elenco muito forte. Os Cowboys podem e devem voltar aos playoffs sabendo usar esse talento, mas será que vão? — indaga Golim.

Destaques do time: CeeDee Lamb, Dak Prescott, Micah Parsons e Brandon Aubrey

CeeDee Lamb, Dak Prescott, Micah Parsons e Brandon Aubrey Treinador: Brian Schottenheimer

Brian Schottenheimer Campanha em 2024/2025: 7 vitórias e 10 derrotas

New York Giants

Jaxson Dart (E) é a aposta do futuro dos Giants, que segue com Brian Daboll (D) no comando. BRYAN M. BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Giants entram na temporada como meros coadjuvantes, mas com a ideia de evoluir seus talentos para colher os frutos no futuro. O técnico Brian Daboll e o general manager Joe Schoen entram ameaçados, porém, tiveram a chance de fazer as próprias escolhas na offseason.

— Finalmente ambos tiveram a chance de escolher o quarterback que queriam no draft, após o fracasso de Daniel Jones. Contudo, Jaxson Dart ainda é um jogador cru. Por isso, Daboll já declarou Russell Wilson como titular da posição no começo da temporada e mostra o quão foi importante o respaldo de John Mara, dono do time, para fazer seu trabalho — explica Lucas dos Anjos, comentarista do The Playoffs.

Os talentos estão no time, como Malik Nabers, Brian Burns, Kayvon Thibodeaux e Dexter Lawrence, além do novato Abdul Carter. É bem difícil que os Giants sejam um time de playoffs nesta temporada, mas podem terminar o ano com mais esperança de sucesso para as próximas disputas.

— Ter uma das tabelas mais difíceis da NFL em 2025 deixa tudo ainda mais complicado e pode deixar as pequenas alegrias do torcedor ainda menores neste ano — destaca.

Destaques do time: Malik Nabers, Brian Burns, Kayvon Thibodeaux e Dexter Lawrence

Malik Nabers, Brian Burns, Kayvon Thibodeaux e Dexter Lawrence Treinador: Brian Daboll

Brian Daboll Campanha em 2024/2025: 3 vitórias e 14 derrotas

