"É uma emoção diferente narrar de uma cabine ouvindo a torcida", diz narrador mirim com deficiência visual 

Cantor, comunicador e agora narrador. O jovem Artur de Mari, 15 anos, de Canoas, é deficiente visual e ganhou o Brasil em 2022 ao participar do The Voice Kids, indo até a semifinal. Nos últimos anos, se dedicou à criação de conteúdo no Instagram, em perfil que soma 126 mil seguidores, e à apresentação de programas na Webrádio Mineira. Ele foi o entrevistado do Sem Filtro desta sexta-feira (29).

Apaixonado por televisão e rádio, Artur se sentiu absolutamente confortável debatendo os principais assuntos de Grêmio e Inter ao lado do apresentador Marco Aurélio Souza e do outro convidado da noite, o apresentador Léo Muller, do canal Careca de Saber. Ele mesmo disse que pretende se formar em jornalismo no futuro.

Nesta semana, o Globo Esporte apresentou uma reportagem contando a primeira vez que Artur narrou um jogo presencialmente. Foi no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, em partida contra o Real de Tramandaí pela primeira fase da Divisão de Acesso.

A matéria conta que Artur, que não vê os movimentos do campo, narra os acontecimentos apenas escutando a descrição do jogo no fone de ouvido.

— É uma emoção diferente narrar de uma cabine ouvindo a torcida, o som do jogo — afirmou.

Ouvinte da Gaúcha

Artur também revelou que, desde de pequeno, é ouvinte frequente da Rádio Gaúcha.

— Eu nasci ouvindo os jogos do Inter. A minha família sempre foi apaixonada. Eu lembro muito da Rádio Gaúcha de 2010 pra frente, que foi quando eu nasci, porque era disparado o que mais se ouvia no carro — contou.

O jovem é fã de Elói Zorzeto, apresentador do RBS Notícias. Para a sua surpresa, o jornalista apareceu no estúdio do Sem Filtro e promoveu o encontro com o fã.

— Para o mundo que eu quero descer! Está do meu lado uma das figuras mais históricas da televisão do Rio Grande do Sul. Eu confesso que eu pensava: "quando eu conhecer o Elói eu vou estar de terno, porque ele é muito sério" — brincou, emocionado, ao ouvir a voz do apresentador.

Ao longo do programa, Artur recebeu homenagens de grandes narradores do Brasil. Milton Leite, Everaldo Marques, Odinei Ribeiro, Cleber Machado, Gustavo Villani e Luiz Carlos Júnior enviaram mensagens em vídeo parabenizando o jovem pelo trabalho.

