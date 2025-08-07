É possível jogar beach tennis de graça em quadras públicas? Ouça o podcast

Beach tennis virou febre entre os brasileiros. Félix Zucco / Agencia RBS

Com o crescimento do interesse pelo beach tennis, aumenta também a necessidade de espaços para a prática da modalidade.

Mas, é possível jogar beach tennis de graça em quadras públicas? O Saque na Cinco apresenta neste episódio o case da Praça da Encol, em Porto Alegre, e explica quais são os desafios e os segredos para se manter espaços de beach tennis gratuitos e abertos à comunidade.

Ouça o Saque na Cinco:





