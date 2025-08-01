Dorival prepara Corinthians contra o Fortaleza no Brasileiro com pensamento na Copa do Brasil

O Corinthians teve um dia de trabalho intenso nesta sexta-feira de olho no jogo contra o Fortaleza, adversário de domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Focado em preparar o time para iniciar uma recuperação no Nacional, o técnico Dorival Júnior trabalhou também em outra frente: preservar alguns de seus titulares já pensando no Palmeiras e na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Nesta sexta-feira, o comandante alvinegro teve uma ideia do que pode mandar a campo neste domingo ao realizar uma atividade tática. Dorival orientou uma movimentação de "pressão pós-perda" ainda como parte do aquecimento. Na sequência, os atletas que jogaram contra o Palmeiras por mais de 45 minutos foram para um atividade regenerativa, enquanto o restante do plantel participou de um exercício de enfrentamento.

Dorival quer um time com bastante intensidade, ainda mais pelo fato de atuar na Neo Química Arena, para pressionar o Fortaleza desde o início. No treinamento, ele ainda deu ênfase às jogadas de bola parada defensiva e dirigiu trabalhos de finalização.

Outra novidade foi a presença do volante Maycon. O jogador participou de um trabalho de transição física no gramado. A definição dos titulares para o encontro com o Fortaleza sai após o treino deste sábado e o técnico corintiano deve dar espaço aos destaques do sub-20.