Dorival espera time recuperado contra Palmeiras após poupar atletas: 'Detalhes fazem diferença'

O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, afirmou que a decisão de poupar seus principais titulares no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza neste domingo, tendo em vista o dérbi contra o Palmeiras na quarta-feira pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, foi correta. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no Allianz Parque.
"Colocar jogadores em uma partida como a de hoje com um nível de exigência grande e daqui 3 dias estar em campo para um jogo decisivo já com o desgaste que houve no meio da semana não seria o ideal", afirmou o técnico, campeão da Copa do Brasil em 2023 dirigindo o São Paulo.
Naquela campanha, o time de Dorival Junior foi derrotado na partida de ida pelo Corinthians, mas conseguiu reverter o placar agregado na volta e avançou às semifinais. Luxemburgo, técnico do Corinthians na época, disse que Dorival havia conseguido colocar o São Paulo em campo em uma intensidade muito alta para aquela decisão.
Questionado se conseguiria repetir o feito na próxima quarta-feira, Dorival afirmou que é difícil saber como o Corinthians entrará em campo. "Trabalhamos para ter uma equipe descansada, recuperada e bem treinada", afirmou ele, ressaltando que o time não pode errar contra o Palmeiras. "Detalhes podem fazer a diferença."
Contra o Fortaleza, Maheuzinho, Garro, Memphis e Yuri Alberto começaram na reserva e entraram no jogo já na volta do intervalo para tentar ao menos o empate após terminar o primeiro tempo perdendo por 1 a 0. "É um diferença muito grande um atleta se desgastar em 70, 80 minutos do que em 45", afirmou Dorival Júnior. "Foi uma decisão correta para ter na rodada seguinte um time totalmente recuperado."