Dorival espera time recuperado contra Palmeiras após poupar atletas: 'Detalhes fazem diferença'

O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, afirmou que a decisão de poupar seus principais titulares no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza neste domingo, tendo em vista o dérbi contra o Palmeiras na quarta-feira pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, foi correta. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no Allianz Parque.

"Colocar jogadores em uma partida como a de hoje com um nível de exigência grande e daqui 3 dias estar em campo para um jogo decisivo já com o desgaste que houve no meio da semana não seria o ideal", afirmou o técnico, campeão da Copa do Brasil em 2023 dirigindo o São Paulo.

Naquela campanha, o time de Dorival Junior foi derrotado na partida de ida pelo Corinthians, mas conseguiu reverter o placar agregado na volta e avançou às semifinais. Luxemburgo, técnico do Corinthians na época, disse que Dorival havia conseguido colocar o São Paulo em campo em uma intensidade muito alta para aquela decisão.

Questionado se conseguiria repetir o feito na próxima quarta-feira, Dorival afirmou que é difícil saber como o Corinthians entrará em campo. "Trabalhamos para ter uma equipe descansada, recuperada e bem treinada", afirmou ele, ressaltando que o time não pode errar contra o Palmeiras. "Detalhes podem fazer a diferença."