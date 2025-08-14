Do que Inter-SM e Veranópolis precisam para retornar ao Gauchão

Jogo em Santa Maria deve ter lotação máxima para apoiar o Alvirrubro. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

A Divisão de Acesso terá neste domingo (17) o momento mais importante da competição. Os dois finalistas serão definidos e, consequentemente, ambas as equipes que terão vaga no Gauchão 2026.

No confronto entre Inter-SM e Veranópolis, o que chama a atenção é o tempo longe da elite do futebol estadual para os dois lados. O Alvirrubro não disputa a primeira divisão desde 2011, já o Pentacolor está ausente da competição desde 2019.

No jogo de ida, disputado no Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis, os donos da casa foram derrotados por 2 a 1 de virada.

Sendo assim, o Inter-SM leva a vantagem para decidir junto de sua torcida no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, neste domingo, às 15h. A equipe da Região Central depende de um empate para retornar ao Gauchão em 2026.

Do lado visitante, o Veranópolis terá de vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir o acesso no tempo normal. Vale destacar que o Inter-SM perdeu apenas uma vez na competição, fora de casa por 1 a 0 para o Aimoré. Ou seja, o clube da Serra Gaúcha terá de ser o primeiro a derrotar a equipe no Presidente Vargas e a primeira a vencer os santa-marienses por dois gols de vantagem.