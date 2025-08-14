Do que Aimoré e Novo Hamburgo precisam para retornar ao Gauchão

O momento mais aguardado pelos clubes que disputam a Divisão de Acesso ocorrerá neste domingo (17). A partir das 15h, terão início os jogos de volta das semifinais da competição. Os dois finalistas serão definidos e, consequentemente, ambas as equipes que terão vaga no Gauchão 2026.
Quis o destino do campeonato que um dos confrontos fosse um clássico regional, o Clássico do Vale. Aimoré e Novo Hamburgo, equipes que disputaram o Gauchão pela última vez em 2023 e 2024, respectivamente, decidirão uma vaga na elite do futebol gaúcho.
No jogo de ida, o Anilado venceu o Índio Capilé por 3 a 1 no Estádio do Vale e largou em boa vantagem.
O Novo Hamburgo pode perder o jogo de volta, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, por até um gol de diferença que conquista o acesso. Em caso de uma vitória dos donos da casa por dois gols de vantagem, a vaga no Gauchão será decidida nas penalidades.
Do lado do Aimoré, será necessário vencer por mais de três gols de diferença para se classificar no tempo normal. Apesar de ter tido a melhor campanha da fase inicial, o clube não venceu nenhuma partida por três gols de diferença. Da mesma forma, o Novo Hamburgo ainda não perdeu por tal resultado no campeonato.