Do que Aimoré e Novo Hamburgo precisam para retornar ao Gauchão

Clássico do Vale será decidido em São Leopoldo após jogo em Novo Hamburgo. Jefferson Couto / Novo Hamburgo / Divulgação

O momento mais aguardado pelos clubes que disputam a Divisão de Acesso ocorrerá neste domingo (17). A partir das 15h, terão início os jogos de volta das semifinais da competição. Os dois finalistas serão definidos e, consequentemente, ambas as equipes que terão vaga no Gauchão 2026.

Quis o destino do campeonato que um dos confrontos fosse um clássico regional, o Clássico do Vale. Aimoré e Novo Hamburgo, equipes que disputaram o Gauchão pela última vez em 2023 e 2024, respectivamente, decidirão uma vaga na elite do futebol gaúcho.

No jogo de ida, o Anilado venceu o Índio Capilé por 3 a 1 no Estádio do Vale e largou em boa vantagem.

O Novo Hamburgo pode perder o jogo de volta, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, por até um gol de diferença que conquista o acesso. Em caso de uma vitória dos donos da casa por dois gols de vantagem, a vaga no Gauchão será decidida nas penalidades.