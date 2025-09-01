Djokovic vence Struff e vai enfrentar Fritz nas quartas do US Open

Em sua melhor atuação no US Open até aqui, o sérvio Novak Djokovic venceu o alemão Jan-Lennard Struff neste domingo (31) e se classificou para enfrentar o americano Taylor Fritz nas quartas de final.

Em duelo de veteranos, Djokovic, de 38 anos, fechou o jogo contra Struff, de 35, em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-2, em uma hora e 49 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

O lendário sérvio, atual número 7 do mundo, terá sua primeira prova de fogo em Nova York ao enfrentar Fritz.

O americano de 27 anos, 4º no ranking da ATP e vice-campeão no ano passado, chegou às quartas de final depois de eliminar o tcheco Thomas Machac, também em três sets (6-4, 6-3 e 6-3).

Antes do duelo contra o último representante dos Estados Unidos na chave masculina do US Open, Djkovic ganhou uma injeção de confiança com a boa atuação contra Struff.

"Com certeza ajuda muito sacar bem. Facilita muito a minha vida e eu não tenho que trabalhar tanto", disse o ex-número 1 do mundo depois de marcar 11 aces na partida.

O próprio 'Nole' havia expressado preocupação com seu rendimento nas primeiras rodadas contra os jovens Learner Tien e Zachary Svajda, na qual deixou dúvidas quanto a suas condições físicas.

Na sexta-feira, o desempenho melhorou contra Cameron Norrie, apesar de ter deixado um set escapar. Mas neste domingo o sérvio viveu sua melhor noite em Nova York.

Fisicamente, Djokovic pareceu ter problemas no pescoço e recebeu atendimento durante um intervalo.

Struff, número 144 do mundo, surpreendeu ao chegar às oitavas do US Open, algo que conseguiu pela primeira vez, e passou longe de repetir as atuações que o fez derrubar favoritos como o dinamarquês Holger Rune e o americano Frances Tiafoe.

Em busca de seu esperado 25º título de Grand Slam, Novak Djokovic somará sua 14ª presença nas quartas de final em Flushing Meadows.

Contra Fritz, o veterano sérvio tem as estatísticas a seu favor, já que venceu todos os dez confrontos anteriores entre ambos.