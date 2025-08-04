O sérvio Novak Djokovic não vai disputar o Masters 1000 de Cincinnati, que começa nesta semana, o que significa que ele vai para o US Open sem competir desde a participação em Wimbledon.

A ausência de Djokovic em Cincinnati, que foi confirmada pelos organizadores do torneio ao The Athletic, prolonga o período do veterano sérvio longe das quadras, depois de também optar por ficar de fora do Masters 1000 de Toronto.

Seu último jogo foi a derrota para o italiano Jannik Sinner na semifinal de Wimbledon, no dia 11 de julho.

Aos 38 anos, 'Djoko' continua se poupando para o US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa no dia 24 de agosto, em Nova York.

O sérvio, dono de 24 títulos de Grand Slam e campeão olímpico no ano passado, em Paris, venceu três vezes o Masters 1000 de Cincinnati (2018, 2020 e 2023).

Os dois primeiros do ranking da ATP, Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, estão entre os nomes confirmados no torneio nos Estados Unidos, depois de também não disputarem o Masters de Toronto para se recuperarem de Wimbledon.