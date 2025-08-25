Djokovic inicia caminhada para figurar entre maiores campeões do US Open com tranquila vitória

Djokovic busca recordes de títulos no torneio e em Grand Slam. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O sérvio Novak Djokovic iniciou da melhor maneira possível sua busca para entrar no seleto grupo com cinco títulos do US Open. Campeão em 2023 e dono de quatro taças no Grand Slam que fecha a temporada, o ex-número 1 do mundo não tomou conhecimento do estadunidense Learner Tien neste domingo (24), ganhando em sets diretos, parciais de 6/1, 7/6 (7/3) e 6/2 em 2h24min de partida.

Apenas o suíço Roger Federer e os americanos Pete Sampras e Jimmy Connors, já aposentados, conseguiram o feito de ganhar cinco troféus no US Open na Era Aberta.

Sétimo cabeça de chave, o experiente Djokovic, de 38 anos, sabe que não terá vida fácil nas próximas duas semanas em Nova York, mas largou bem na busca de mais um feito na brilhante carreira.

Leia Mais Sabalenka estreia forte em sua defesa do título do US Open

O sérvio foi arrasador no primeiro set, fechando por 6 a 1 em apenas 25 minutos e com duas quebras. A parcial seguinte foi equilibrada, sem quebras, mas com Djokovic salvando um match point antes do tie-break, no qual pontuou nos cinco serviços do oponente e fechou por 7 a 3.

Após ganhar um set no qual sofreu bastante, Djokovic solicitou atendimento médico por causa de uma lesão em dedo do pé direito. O local já estava com um curativo e parecia incomodar o sérvio, que aproveitou para dar uma respirada após ver Tien crescer na partida.

O tenista da casa iniciou o terceiro set quebrando o saque de Djokovic pela primeira vez na partida. Mas mostrando enorme instabilidade, foi quebrado três vezes seguidas e rapidamente ficou em desvantagem de 5 a 1. Assim como no primeiro set, Tien desmoronou após ficar em desvantagem, mesmo assim ainda salvou um match point e quebrou para fazer 5 a 2. Mas perdeu o serviço pela quarta vez seguida e a partida, com 6 a 2.

Leia Mais O que esperar de João Fonseca e Bia Haddad Maia no US Open 2025

Maior vencedor de Majors na história com 24 conquistas diante de 22 do espanhol Rafael Nadal, Djokovic terá pela frente na segunda rodada, na terça-feira, Zachary Svajda, também dos Estados Unidos, que passou pelo húngaro Zsombor Piros por 6/4, 6/2 e 7/5, em duelo de jogadores que saíram do qualificatório.

Medvedev cai em cinco sets

Medvedev não escondeu frustração. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Em uma temporada instável, o russo Daniil Medvedev, campeão em 2021 e finalista em outras duas oportunidades, foi surpreendido pelo francês Benjamin Bonzi em cinco sets, parciais de 6/3, 7/5, 6/7 (5-7), 0/6 e 6/4.

Na segunda rodada, Bonzi vai enfrentar outro jogador que venceu em cinco sets, o estadunidense Marcos Giron, que fez 6/0, 7/5, 4/6, 5/7 e 6/4 no argentino Mariano Navone.

No top 10, tenistas da casa ve

A rodada deste domingo contou com outros dois Top 10 em quadra, ambos estadunidenses. E a dupla não decepcionou a torcida, confirmando o favoritismo de maneira soberana, com triunfos por 3 a 0.

Quarto favorito, Taylor Fritz fez um confronto de locais com Emilio Nava e se impôs com 7/5, 6/2 e 6/3. Seu próximo adversário será o vencedor da partida entre o argentino Sebastián Báez e o sul-africano Lloyd Harris.

Já Ben Shelton, cabeça seis, teve pela frente o peruano Ignácio Buse e aplicou 6/3, 6/2 e 6/4. Na segunda rodada, ele vai encarar o experiente espanhol Pablo Carreño Busta, que eliminou o compatriota Pablo Llamas Ruiz por 7/6 (9-7), 6/4 e 6/2.

Cabeças de chave classificados

Além de Djokovic, Fritz e Shelton, outros cabeças de chave jogaram e se classificaram.

O tcheco Jakub Mensik (16°) passou pelo chileno Nicolás Jarry por 7/6 (7-5), 6/3 e 6/4 e agora vai enfrentar o francês Ugo Blanchet, que saiu do quali e venceu o húngaro Fabián Marozsán por 3 a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 7/6 (9-7) e 6/2.

Leia Mais US Open 2025: veja quem são os favoritos a vencer a maior premiação da história do tênis

Já o espanhol Alejandro Davinovich Fokina (18°) não teve trabalho com o cazaque Alexander Shevchenko e venceu por fáceis 6/1, 6/1 e 6/2. Na segunda fase, ele vai ter pela frente o francês Arthur Rinderknech, que venceu o confronto com o espanhol Roberto Carballés Baena por 7/6 (7-5), 7/5, 4/6 e 6/2.

O tcheco Jiri Lehecka (20°) enfrentou o croata Borna Coric, ex-top 15, e venceu pro 3 a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4, 7/6 (7-5) e 6/1. Seu adversário agora será o argentino Tomás Etcheverry, que venceu o compatriota Camilo Ugo Carabelli por 6/3, 6/2 e 6/0.

Além de Lehecka, a República Tcheca classificou Tomas Machác (21°), que fez 3 a 0 (6/3, 6/1 e 6/1) no italiano Luca Nardi e agora espera o brasileiro João Fonseca ou o sérvio Miomir Kecmanovic, que jogam na segunda-feira (25).

Número 30 na lista de favoritos, o estadunidense Brandon Nakashima bateu o qualifier holandês Jesper de Jong em cinco sets, com parciais de 6/2, 6/7 (5-7), 2/6, 6/2 e 7/6 (10-7). Seu próximo adversário será outro tenista vindo do quali, o suíço Jérôme Kym, que eliminou o local Ethan Quinn por 6/3, 6/2, 3/6 e 7/6 (7-5).

Já o italiano Luciano Dardeli (32°) venceu o australiano Rinky Hijikata por 3 a 0 (6/2, 6/1 e 6/1). Na segunda rodada, seu rival será o convidado local Eliot Spizzirri, que superou o compatriota Stefan Dostanic, também convidado da organização, por 7/5, 6/4 e 7/6 (7-4).

Leia Mais João Fonseca completa 19 anos como o brasileiro mais jovem a furar top 50 da ATP; veja a comparação

Primeiro cabeça de chave eliminado