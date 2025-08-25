Djokovic inicia caminhada para figurar entre maiores campeões do US Open com tranquila vitória

O sérvio Novak Djokovic iniciou da melhor maneira possível sua busca para entrar no seleto grupo com cinco títulos do US Open. Campeão em 2023 e dono de quatro taças no Grand Slam que fecha a temporada, o ex-número 1 do mundo não tomou conhecimento do estadunidense Learner Tien neste domingo (24), ganhando em sets diretos, parciais de 6/1, 7/6 (7/3) e 6/2 em 2h24min de partida.
Apenas o suíço Roger Federer e os americanos Pete Sampras e Jimmy Connors, já aposentados, conseguiram o feito de ganhar cinco troféus no US Open na Era Aberta.
Sétimo cabeça de chave, o experiente Djokovic, de 38 anos, sabe que não terá vida fácil nas próximas duas semanas em Nova York, mas largou bem na busca de mais um feito na brilhante carreira.
O sérvio foi arrasador no primeiro set, fechando por 6 a 1 em apenas 25 minutos e com duas quebras. A parcial seguinte foi equilibrada, sem quebras, mas com Djokovic salvando um match point antes do tie-break, no qual pontuou nos cinco serviços do oponente e fechou por 7 a 3.
Após ganhar um set no qual sofreu bastante, Djokovic solicitou atendimento médico por causa de uma lesão em dedo do pé direito. O local já estava com um curativo e parecia incomodar o sérvio, que aproveitou para dar uma respirada após ver Tien crescer na partida.
O tenista da casa iniciou o terceiro set quebrando o saque de Djokovic pela primeira vez na partida. Mas mostrando enorme instabilidade, foi quebrado três vezes seguidas e rapidamente ficou em desvantagem de 5 a 1. Assim como no primeiro set, Tien desmoronou após ficar em desvantagem, mesmo assim ainda salvou um match point e quebrou para fazer 5 a 2. Mas perdeu o serviço pela quarta vez seguida e a partida, com 6 a 2.
Maior vencedor de Majors na história com 24 conquistas diante de 22 do espanhol Rafael Nadal, Djokovic terá pela frente na segunda rodada, na terça-feira, Zachary Svajda, também dos Estados Unidos, que passou pelo húngaro Zsombor Piros por 6/4, 6/2 e 7/5, em duelo de jogadores que saíram do qualificatório.
Medvedev cai em cinco sets
Em uma temporada instável, o russo Daniil Medvedev, campeão em 2021 e finalista em outras duas oportunidades, foi surpreendido pelo francês Benjamin Bonzi em cinco sets, parciais de 6/3, 7/5, 6/7 (5-7), 0/6 e 6/4.
Na segunda rodada, Bonzi vai enfrentar outro jogador que venceu em cinco sets, o estadunidense Marcos Giron, que fez 6/0, 7/5, 4/6, 5/7 e 6/4 no argentino Mariano Navone.
No top 10, tenistas da casa ve
A rodada deste domingo contou com outros dois Top 10 em quadra, ambos estadunidenses. E a dupla não decepcionou a torcida, confirmando o favoritismo de maneira soberana, com triunfos por 3 a 0.
Quarto favorito, Taylor Fritz fez um confronto de locais com Emilio Nava e se impôs com 7/5, 6/2 e 6/3. Seu próximo adversário será o vencedor da partida entre o argentino Sebastián Báez e o sul-africano Lloyd Harris.
Já Ben Shelton, cabeça seis, teve pela frente o peruano Ignácio Buse e aplicou 6/3, 6/2 e 6/4. Na segunda rodada, ele vai encarar o experiente espanhol Pablo Carreño Busta, que eliminou o compatriota Pablo Llamas Ruiz por 7/6 (9-7), 6/4 e 6/2.
Cabeças de chave classificados
Além de Djokovic, Fritz e Shelton, outros cabeças de chave jogaram e se classificaram.
O tcheco Jakub Mensik (16°) passou pelo chileno Nicolás Jarry por 7/6 (7-5), 6/3 e 6/4 e agora vai enfrentar o francês Ugo Blanchet, que saiu do quali e venceu o húngaro Fabián Marozsán por 3 a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 7/6 (9-7) e 6/2.
Já o espanhol Alejandro Davinovich Fokina (18°) não teve trabalho com o cazaque Alexander Shevchenko e venceu por fáceis 6/1, 6/1 e 6/2. Na segunda fase, ele vai ter pela frente o francês Arthur Rinderknech, que venceu o confronto com o espanhol Roberto Carballés Baena por 7/6 (7-5), 7/5, 4/6 e 6/2.
O tcheco Jiri Lehecka (20°) enfrentou o croata Borna Coric, ex-top 15, e venceu pro 3 a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4, 7/6 (7-5) e 6/1. Seu adversário agora será o argentino Tomás Etcheverry, que venceu o compatriota Camilo Ugo Carabelli por 6/3, 6/2 e 6/0.
Além de Lehecka, a República Tcheca classificou Tomas Machác (21°), que fez 3 a 0 (6/3, 6/1 e 6/1) no italiano Luca Nardi e agora espera o brasileiro João Fonseca ou o sérvio Miomir Kecmanovic, que jogam na segunda-feira (25).
Número 30 na lista de favoritos, o estadunidense Brandon Nakashima bateu o qualifier holandês Jesper de Jong em cinco sets, com parciais de 6/2, 6/7 (5-7), 2/6, 6/2 e 7/6 (10-7). Seu próximo adversário será outro tenista vindo do quali, o suíço Jérôme Kym, que eliminou o local Ethan Quinn por 6/3, 6/2, 3/6 e 7/6 (7-5).
Já o italiano Luciano Dardeli (32°) venceu o australiano Rinky Hijikata por 3 a 0 (6/2, 6/1 e 6/1). Na segunda rodada, seu rival será o convidado local Eliot Spizzirri, que superou o compatriota Stefan Dostanic, também convidado da organização, por 7/5, 6/4 e 7/6 (7-4).
Primeiro cabeça de chave eliminado
O primeiro cabeça de chave a ser eliminado foi o holandês Tallon Griekspoor. Número 29 na lista, ele parou no experiente francês Adrian Mannarino que fez 7/5, 6/4 e 6/0 e agora vai enfrentar o australiano Jordan Thompson, que venceu outro tenista da França, Corentin Moutet, por 6/2, 6/4, 1/6 e 6/3.