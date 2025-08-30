Djokovic elimina britânico e está nas oitavas de final do US Open

Djokovic comemora vitória. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Novak Djokovic está nas oitavas de final do US Open. O sérvio, sétimo cabeça de chave do torneio, derrotou o britânico Cameron Norrie, nesta sexta-feira (29), por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7), 6/2 e 6/3, em 2h49 de jogo.

No primeiro set, Djokovic quebrou o saque do adversário no segundo game e levou a vantagem até o final da parcial para fechar em 6/4.

No segundo set, os tenistas mantiveram seus serviços e levaram a decisão para o tie-break. Norrie foi melhor e fechou em 7/4.

O terceiro set foi movimentado. Norrie quebrou o saque de Djokovic no primeiro game, mas o sérvio devolveu no saque seguinte. O ex-número 1 do mundo voltou a quebrar o serviço do rival no quarto e oitavo games para fazer 6/2.

O quarto set foi marcado pela quebra do saque de Norrie logo no segundo game. Djoko segurou a vantagem para fechar em 6/3 e ganhar a partida.