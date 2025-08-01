Djokovic e Felipe Massa investem no Le Mans, da 2ª divisão francesa

As boas vindas do clube ao grupo OutField. Le Mans FC / Divulgação

O clube de futebol Le Mans, promovido à Ligue 2 francesa, anunciou nesta sexta-feira (1º) a chegada do fundo de investimentos brasileiro OutField como acionista minoritário, mas trazendo consigo esportistas renomados como o piloto Felipe Massa e o tenista sérvio Novak Djokovic.

"O grupo brasileiro OutField, acompanhado por Georgios Frangulis e atletas de alto nível, está adquirindo uma participação no Le Mans FC", afirmou o clube francês em um comunicado.

Frangulis, empresário brasileiro e fundador da rede de fast food Oakberry, presente em quinze países, é o namorado da tenista bielorrussa Aryna Sabalenka.

Piloto amador de automobilismo, Frangulis conseguiu convencer seu compatriota Felipe Massa e o dinamarquês Kevin Magnussen, dois ex-pilotos de Fórmula 1, a investirem no clube da cidade mundialmente famosa pelas 24 Horas de Le Mans, assim como o tenista Novak Djokovic.

O valor total investido e o nível de participação dos novos investidores ainda não foram especificados.