Divisão de Acesso: os motivos que fizeram Novo Hamburgo e Inter-SM voltarem ao Gauchão

Equipes garantiram vaga no Gauchão 2026 e buscam o título da Divisão de Acesso. Montagem sobre fotos de Renata Medina e Jefferson Couto / Inter-SM/Divulgação e Novo Hamburgo/Divulgação

Em São Leopoldo, no Estádio Cristo Rei, o Novo Hamburgo se aproveitou da vantagem conquistada no jogo de ida, em casa, e o empate em 0 a 0 com o Aimoré foi suficiente para ficar com a vaga. Já em Santa Maria, no Presidente Vargas, o Inter-SM voltou a vencer o Veranópolis, desta vez pelo placar de 1 a 0, e chegou à final.

Com isso, estão conhecidos os 12 clubes que disputarão a elite do Campeonato Gaúcho em 2026. Alvirrubro e Anilado se juntam a Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, Ypiranga, São Luiz, Guarany de Bagé, Monsoon, Avenida e São José no ano que vem.

"A gente acabou tirando um peso das costas"

Inter-SM venceu os dois jogos contra o Veranópolis e garantiu o acesso. Renata Medina / Inter-SM/Divulgação

O Inter-SM, treinado por Bruno Coutinho, volta à elite do Gauchão depois de uma longa espera: foram 14 anos longe da elite (a última vez havia sido em 2011). Em entrevista à Zero Hora, o gerente de futebol do clube Chiquinho, presente no último acesso do Alvirrubro em 2007 como jogador, explicou os motivos da classificação, a expectativa para a final diante do Novo Hamburgo e os desafios que o Alvirrubro terá no ano que vem.

— A expectativa, com certeza, é a melhor possível. Porque a gente já alcançou o objetivo principal da temporada, que era conquistar o acesso à primeira divisão depois de 14 anos. Então, a gente acabou tirando um peso das costas e soltamos esse grito que estava trancado no peito — diz.

O dirigente também destaca que a equipe está focada na decisão, sabendo tudo o que ela representa:

— O que vale é essa partida, né, esses 180 minutos. (São resultado) De muito trabalho, de muito tempo, de muitos anos, quebrando cabeça, renúncias, entregas, buscas por melhorias da instituição, continuidade de trabalho, merecimento. A nossa equipe está altamente preparada para esses dois jogos.

Continuidade de trabalho e manutenção do elenco. Acho que esses dois pontos foram cruciais. CHIQUINHO Gerente de futebol do Inter-SM

Chiquinho enfatiza, ainda, a importância de poder decidir o título em casa.

— Esperamos que a gente possa fazer um jogo sólido nesse primeiro desafio de 90 minutos e decidir dentro dos nossos domínios, onde, estatisticamente, a nossa equipe é muito forte e comprovou isso ao longo da temporada — afirma.

De olho no futuro

Ex-capitão e camisa 10, Chiquinho é dirigente do clube desde 2024. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Questionado sobre os motivos que levaram o time de Santa Maria à elite do Gauchão tanto tempo depois, o dirigente é taxativo.

— Continuidade de trabalho e manutenção do elenco. Acho que esses dois pontos foram cruciais para o alcance do nosso objetivo. Mantivemos 10 atletas da temporada passada, isso foi fundamental — aponta e completa:

— E trouxemos um treinador que tinha sido campeão no ano passado e que conseguiu extrair o máximo dos atletas que permaneceram e daqueles que foram se agregando para essa temporada, ele conseguiu extrair o máximo e no final de tudo a gente soube conduzir bem o trabalho.

Primeiramente, o nosso objetivo é se manter no Gauchão, porque a gente sabe que é muito difícil. CHIQUINHO Gerente de futebol do Inter-SM

Se o time buscará por permanência, vaga ou até título no ano que vem, Chiquinho mostra cautela e realismo:

— Olha, a gente não pode ser hipócrita achando que, num primeiro ano, a gente já vai galgar voos maiores, chegar numa semifinal. Isso pode acontecer, mas, com certeza, primeiramente, o nosso objetivo é se manter no Gauchão, porque a gente sabe que é muito difícil. Todas as equipes que sobem, sempre uma cai. Então, a gente quer fugir dessa estatística.

Em relação a futuros investimentos e se eles já estão sendo pautados no clube para o ano que vem, Chiquinho preferiu não entrar em detalhes.

— É claro que, internamente, a gente tem algumas ideias, que, nesse momento, eu não posso explaná-las. Mas, com certeza, melhorias existirão, porque é necessário. O clube está em transição, está em mudanças, está em crescimento, está em ascensão, e a gente precisa, naturalmente, continuar com essas mudanças para trazer melhorias para o clube — diz antes de concluir:

— Agora a questão de planejamento para o ano que vem, a gente ainda não entrou em detalhes, porque precisamos focar exclusivamente nesses 180 minutos diante do Novo Hamburgo.

"Depois do título, a data mais importante do Novo Hamburgo era o 17 de agosto"

Novo Hamburgo venceu a ida contra o Aimoré e garantiu o acesso com um empate no jogo de volta. MZ Artys / Divulgação

Por falar na equipe do Vale dos Sinos, que retorna imediatamente após a queda na temporada passada, o presidente Jerônimo Freitas explica os motivos do retorno relâmpago e os desafios que o Anilado terá no ano que vem.

— Eu acho que o principal objetivo foi alcançado. Então, se a gente, lá no começo, soubesse que seria assim, a gente ia estar preocupado, era com o domingo passado (jogo contra o Aimoré, que garantiu o acesso ao Novo Hamburgo). Acho que o clássico, ele valorizou ainda mais o nosso acesso — diz o dirigente, que completa:

— Eu falei semana passada que desde 2017, depois da final e do título, a data mais importante do Novo Hamburgo era o 17 de agosto, que nos traria de volta a elite. E a final, ela é um jogo, ela é a cereja do bolo. Acho que o bolo ficou bonito, ficou gostoso.

Ambiente positivo

Questionado sobre quais são os principais motivos que fizeram o Nóia voltar à elite do Gauchão, o presidente fala em erros que foram identificados com antecedência.

— Acho que fomos crescendo durante a competição. Acho que a gente teve erros que a gente identificou cedo, mas conseguiu corrigir e o crescimento se deu. Eu falei que a gente, pela primeira vez no clássico, no primeiro jogo contra o Aimoré, teve 100% do grupo à disposição — explica.

Tudo conspirou a favor durante a competição JERÔNIMO FREITAS Presidente do Novo Hamburgo

Jerônimo também enalteceu a chegada de Rogério Zimmermann para o comando técnico e que ele trouxe consigo um peso diferente.

— Foram as pessoas que a gente trouxe para perto. Acho que a chegada do Rogério (Zimmermann) deu uma responsabilidade muito grande por ter sido tão vitorioso. Tudo conspirou a favor durante a competição para a gente chegar no clássico e ter essa soberania que a gente teve — enaltece.

Perguntando se o Anilado chega para permanência, vaga na fase final ou se brigará pelo título no Gauchão do ano que vem, o presidente revela que por ter vencido em 2017, o clube sempre será cobrado por bons resultados.

O Novo Hamburgo sempre tem que entrar almejando grandes trunfos JERÔNIMO FREITAS Presidente do Novo Hamburgo

— Eu acho que o Novo Hamburgo, ele sempre tem que almejar coisas grandes. E o título de 2017, ele trouxe uma responsabilidade maior e uma cobrança maior. Então, a gente sempre é cobrado por isso — afirma e enfatiza:

— O Novo Hamburgo sempre tem que entrar almejando grandes trunfos. Mas a gente tem que entender que o nosso primeiro objetivo é, sim, fazer um trabalho para se manter na elite.

Por fim, o Jerônimo Freitas falou sobre as reais condições financeiras do clube e que o Anilado está se reorganizando financeiramente.

Torcedor anilado compareceu nos dois jogos das semifinais da Divisão de Acesso. Jefferson Couto / Novo Hamburgo/Divulgação

— A gente tem que fazer maiores investimentos no futebol. A gente tem que fazer investimentos na estrutura. Mas o clube não tem receita. A gente está reorganizando o clube para poder se habilitar a participar de verba federal. A gente tem muita dificuldade de gerar receita. Muita, muita mesmo. Mas a gente segue e está em um caminho bacana — revela.

Final da Divisão de Acesso

Novo Hamburgo e Inter-SM se enfrentam pelo primeiro jogo da final da Divisão de Acesso 2025 no próximo domingo (24), às 18h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.