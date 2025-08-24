Divisão de Acesso: os motivos que fizeram Novo Hamburgo e Inter-SM voltarem ao Gauchão

Neste domingo (24), Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria dão o pontapé inicial na primeira partida da final da Divisão de Acesso 2025. Ambos estão garantidos na elite do futebol gaúcho no próximo ano, conquistaram suas vagas no último domingo (17).
Em São Leopoldo, no Estádio Cristo Rei, o Novo Hamburgo se aproveitou da vantagem conquistada no jogo de ida, em casa, e o empate em 0 a 0 com o Aimoré foi suficiente para ficar com a vaga. Já em Santa Maria, no Presidente Vargas, o Inter-SM voltou a vencer o Veranópolis, desta vez pelo placar de 1 a 0, e chegou à final.
Com isso, estão conhecidos os 12 clubes que disputarão a elite do Campeonato Gaúcho em 2026. Alvirrubro e Anilado se juntam a Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, Ypiranga, São Luiz, Guarany de Bagé, Monsoon, Avenida e São José no ano que vem.
O Inter-SM, treinado por Bruno Coutinho, volta à elite do Gauchão depois de uma longa espera: foram 14 anos longe da elite (a última vez havia sido em 2011). Em entrevista à Zero Hora, o gerente de futebol do clube Chiquinho, presente no último acesso do Alvirrubro em 2007 como jogador, explicou os motivos da classificação, a expectativa para a final diante do Novo Hamburgo e os desafios que o Alvirrubro terá no ano que vem.
— A expectativa, com certeza, é a melhor possível. Porque a gente já alcançou o objetivo principal da temporada, que era conquistar o acesso à primeira divisão depois de 14 anos. Então, a gente acabou tirando um peso das costas e soltamos esse grito que estava trancado no peito — diz.
O dirigente também destaca que a equipe está focada na decisão, sabendo tudo o que ela representa:
— O que vale é essa partida, né, esses 180 minutos. (São resultado) De muito trabalho, de muito tempo, de muitos anos, quebrando cabeça, renúncias, entregas, buscas por melhorias da instituição, continuidade de trabalho, merecimento. A nossa equipe está altamente preparada para esses dois jogos.
Chiquinho enfatiza, ainda, a importância de poder decidir o título em casa.
— Esperamos que a gente possa fazer um jogo sólido nesse primeiro desafio de 90 minutos e decidir dentro dos nossos domínios, onde, estatisticamente, a nossa equipe é muito forte e comprovou isso ao longo da temporada — afirma.
De olho no futuro
Questionado sobre os motivos que levaram o time de Santa Maria à elite do Gauchão tanto tempo depois, o dirigente é taxativo.
— Continuidade de trabalho e manutenção do elenco. Acho que esses dois pontos foram cruciais para o alcance do nosso objetivo. Mantivemos 10 atletas da temporada passada, isso foi fundamental — aponta e completa:
— E trouxemos um treinador que tinha sido campeão no ano passado e que conseguiu extrair o máximo dos atletas que permaneceram e daqueles que foram se agregando para essa temporada, ele conseguiu extrair o máximo e no final de tudo a gente soube conduzir bem o trabalho.
Se o time buscará por permanência, vaga ou até título no ano que vem, Chiquinho mostra cautela e realismo:
— Olha, a gente não pode ser hipócrita achando que, num primeiro ano, a gente já vai galgar voos maiores, chegar numa semifinal. Isso pode acontecer, mas, com certeza, primeiramente, o nosso objetivo é se manter no Gauchão, porque a gente sabe que é muito difícil. Todas as equipes que sobem, sempre uma cai. Então, a gente quer fugir dessa estatística.
Em relação a futuros investimentos e se eles já estão sendo pautados no clube para o ano que vem, Chiquinho preferiu não entrar em detalhes.
— É claro que, internamente, a gente tem algumas ideias, que, nesse momento, eu não posso explaná-las. Mas, com certeza, melhorias existirão, porque é necessário. O clube está em transição, está em mudanças, está em crescimento, está em ascensão, e a gente precisa, naturalmente, continuar com essas mudanças para trazer melhorias para o clube — diz antes de concluir:
— Agora a questão de planejamento para o ano que vem, a gente ainda não entrou em detalhes, porque precisamos focar exclusivamente nesses 180 minutos diante do Novo Hamburgo.
"Depois do título, a data mais importante do Novo Hamburgo era o 17 de agosto"
Por falar na equipe do Vale dos Sinos, que retorna imediatamente após a queda na temporada passada, o presidente Jerônimo Freitas explica os motivos do retorno relâmpago e os desafios que o Anilado terá no ano que vem.
— Eu acho que o principal objetivo foi alcançado. Então, se a gente, lá no começo, soubesse que seria assim, a gente ia estar preocupado, era com o domingo passado (jogo contra o Aimoré, que garantiu o acesso ao Novo Hamburgo). Acho que o clássico, ele valorizou ainda mais o nosso acesso — diz o dirigente, que completa:
— Eu falei semana passada que desde 2017, depois da final e do título, a data mais importante do Novo Hamburgo era o 17 de agosto, que nos traria de volta a elite. E a final, ela é um jogo, ela é a cereja do bolo. Acho que o bolo ficou bonito, ficou gostoso.
Ambiente positivo
Questionado sobre quais são os principais motivos que fizeram o Nóia voltar à elite do Gauchão, o presidente fala em erros que foram identificados com antecedência.
— Acho que fomos crescendo durante a competição. Acho que a gente teve erros que a gente identificou cedo, mas conseguiu corrigir e o crescimento se deu. Eu falei que a gente, pela primeira vez no clássico, no primeiro jogo contra o Aimoré, teve 100% do grupo à disposição — explica.
Jerônimo também enalteceu a chegada de Rogério Zimmermann para o comando técnico e que ele trouxe consigo um peso diferente.
— Foram as pessoas que a gente trouxe para perto. Acho que a chegada do Rogério (Zimmermann) deu uma responsabilidade muito grande por ter sido tão vitorioso. Tudo conspirou a favor durante a competição para a gente chegar no clássico e ter essa soberania que a gente teve — enaltece.
Perguntando se o Anilado chega para permanência, vaga na fase final ou se brigará pelo título no Gauchão do ano que vem, o presidente revela que por ter vencido em 2017, o clube sempre será cobrado por bons resultados.
— Eu acho que o Novo Hamburgo, ele sempre tem que almejar coisas grandes. E o título de 2017, ele trouxe uma responsabilidade maior e uma cobrança maior. Então, a gente sempre é cobrado por isso — afirma e enfatiza:
— O Novo Hamburgo sempre tem que entrar almejando grandes trunfos. Mas a gente tem que entender que o nosso primeiro objetivo é, sim, fazer um trabalho para se manter na elite.
Por fim, o Jerônimo Freitas falou sobre as reais condições financeiras do clube e que o Anilado está se reorganizando financeiramente.
— A gente tem que fazer maiores investimentos no futebol. A gente tem que fazer investimentos na estrutura. Mas o clube não tem receita. A gente está reorganizando o clube para poder se habilitar a participar de verba federal. A gente tem muita dificuldade de gerar receita. Muita, muita mesmo. Mas a gente segue e está em um caminho bacana — revela.
Final da Divisão de Acesso
Novo Hamburgo e Inter-SM se enfrentam pelo primeiro jogo da final da Divisão de Acesso 2025 no próximo domingo (24), às 18h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.
A partida de volta está agendada para 31 de agosto, às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.