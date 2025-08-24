Esportes

Retorno à elite
Notícia

Divisão de Acesso: os motivos que fizeram Novo Hamburgo e Inter-SM voltarem ao Gauchão

Zero Hora entrevistou o presidente da equipe do Vale dos Sinos e o gerente de futebol do clube da Região Central do Estado antes da primeira partida da final da competição

João Rosa

Editor

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS