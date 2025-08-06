Divisão de Acesso confirma os semifinalistas que duelarão por duas vagas no Gauchão 2026; veja os confrontos

Novo Hamburgo eliminou o Gramadense nas quartas. Jefferson Couto / @ecnovohamburgo, Divulgação

Estão definidos os quatro semifinalistas da Divisão de Acesso. Os times que brigam pelas duas vagas no Gauchão 2026 são: Novo Hamburgo, Aimoré, Veranópolis e Inter-SM. As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta.

Nas quartas, o Noia eliminou o Gramadense por 5 a 1 no agregado, o Aimoré passou pelo Lajeadense por 3 a 0, contando os dois jogos. Do outro lado da chave, o Veranópolis desclassificou o Passo Fundo nos pênaltis, e o Inter-SM venceu o Bagé por 2 a 0.

Com isso, teremos Clássico do Vale: Novo Hamburgo e Aimoré disputam uma das vagas do acesso. A outra semi será entre Veranópolis e Inter-SM.

A FGF ainda não divulgou as datas e horários dos confrontos — a tendência é que ocorram nos próximos dois domingos, dias 10 e 17.

Os confrontos das semifinais da Divisão de Acesso

Novo Hamburgo x Aimoré

Veranópolis x Inter-SM