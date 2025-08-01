Divisão de Acesso: como estão os confrontos das quartas de final?

Gramadense e Novo Hamburgo disputam uma vaga nas semifinais. Jefferson Couto / E.C Novo Hamburgo / Divulgação

A Divisão de Acesso definirá seus semifinalistas neste final de semana. Oito clubes disputam quatro vagas na próxima fase da segunda divisão do futebol gaúcho. Todos os confrontos serão no domingo, às 15h.

Dois jogos tiveram vencedores na ida. O Aimoré, fora de casa, venceu o Lajeadense por 1 a 0. Agora, o time de Lajeado precisa reverter o resultado no Cristo Rei.

O Veranópolis saiu em vantagem no confronto contra o Passo Fundo. Na Serra, fez 2 a 1. Agora, precisará segurar o resultado no Vermelhão da Serra, casa dos passo-fundenses.

Nas duas outras partidas, o zero não saiu do placar. Bagé e Inter de Santa Maria ficaram no 0 a 0 na Pedra Moura e o colorado joga em casa agora em busca da classificação.

A última vaga será definida entre Gramadense e Novo Hamburgo. O time da região metropolitana de Porto Alegre jogará em casa, no Estádio do Vale.

Os jogos das quartas de final

Domingo (3), às 15h