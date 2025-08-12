Diretor do Botafogo analisa duelo com o Vasco na Copa do Brasil: 'Clássico é sempre bom'

Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho, comentou sobre o confronto com o Vasco, que terá o segundo jogo com mando alvinegro. Para o dirigente, a presença de um rival histórico nesta fase da competição aumenta a expectativa e a motivação de todos os envolvidos.

"Clássico é sempre bom. Para o dirigente, o jogador, a torcida É uma motivação para todos nós. Nessa fase da competição, a gente não consegue identificar ou escolher quem vamos enfrentar. Quem vier, temos que fazer um bom jogo e seguir adiante", disse.

Coelho destacou a importância de buscar um bom resultado no jogo de ida, que será com mando do Vasco. "É muito importante que a gente consiga fazer um bom primeiro jogo fora de casa e trazer um bom resultado para que a gente defina em casa. A prioridade é trabalhar jogo a jogo, fazer um bom primeiro jogo e levar a vantagem."

Sobre o local das partidas, o dirigente afirmou que o clube ainda vai conversar com a equipe adversária e com a CBF para definir a logística e as questões de segurança.

"Em relação à localização, vamos ter que conversar. Ainda não tivemos tempo de conversar nem com a equipe adversária, nem com a CBF. Mas a lógica, para nós, seria obviamente no Nilton Santos e o Vasco define o mando deles. Obviamente vão ter que ver questões de segurança, de polícia. Vamos aguardar a definição. Descartado não está. Vamos sentar (e conversar). Temos que entregar um bom clássico, um bom jogo, e com a segurança necessária. Vamos depender dos órgãos e da CBF para que nos ajudem para essa consolidação."

O diretor lembrou que a Copa do Brasil é um título inédito para o clube e está entre os grandes objetivos da temporada. "A Copa do Brasil é um título que o clube almeja há tempos. Somos os atuais campeões do Brasileiro, da Libertadores, e seria muito importante coroar um segundo ano consecutivo de conquistas com a Copa do Brasil."