Diretor da Ferrari elogia Rafael Câmara, mas ainda não o vê na F-1: 'O caminho ainda é longo'

As conquistas do Campeonato Regional da Europa, em 2024, e a mais recente, há uma semana, da Fórmula 3, contrastando com o desânimo de Lewis Hamilton, colocaram o nome do brasileiro Rafael Câmara, de somente 20 anos, ainda mais em evidência na Ferrari, equipe da qual faz parte da academia de jovens. Mesmo bastante elogiado pelo diretor da escuderia, Jerome D'Ambrosio, o piloto deve aguardar ao menos mais uma temporada para integrar a equipe na Fórmula 1. "O caminho ainda é longo".

"Ele está conosco há vários anos e acho que deu um passo muito grande (após a conquista da Fórmula 3)", admitiu D'Ambrosio, que não se surpreende com o rendimento de seu talentoso piloto. "Na verdade, conheci o Rafa quando estava em outra academia e ele competia conosco. Ele era definitivamente alguém com quem tínhamos receio, porque estava sempre lá lutando por campeonatos. Acho que ele deu um passo claro em 2024, vencendo o Campeonato FRECA, e depois este ano, vencendo em sua temporada de estreia no Campeonato de Fórmula 3", admitiu.

O diretor ressalta a personalidade do brasileiro, primordial para quem quer competir na Fórmula 1, ao mesmo tempo em que admite não querer queimar etapas e acabar jogando pressão desnecessária em Câmara.

"O que tem sido impressionante nesse período em que o conheço é a forma como ele evoluiu, não só como piloto, mas também fora das pistas. Ele tem uma maturidade tremenda. Acho que os últimos 12 meses foram incríveis para ele, que teve um desempenho excepcional", elogiou.

D'Ambrosio foi além na avaliação positiva. "Ele tem uma maneira única de saber o que quer e o que precisa fazer, o que eu acho extremamente importante para um piloto", disse. "É impressionante. Tivemos algumas discussões durante o inverno, que foram bem interessantes, onde, acho que como academia, sugerimos algumas coisas, e ele disse: 'Não, Jerome, é disso que eu preciso. É disso que eu quero.' E eu me lembro de dizer: 'Ok, então é isso que você vai conseguir, e é assim que vamos te apoiar'. Ele sabe o que quer ou o que precisa fazer, e isso é um sinal de maturidade. É um sinal de força."

Essa personalidade é destacada pelo diretor como importante para quem sonha com o Fórmula 1. Mas Câmara já sabe que tal promoção não ocorre sonda em 2026.

"Ao mesmo tempo em que tentamos identificar se eles têm o que é preciso para dar esse passo, e para a Ferrari isso significa um dia pilotar um carro de Fórmula 1 nosso, ter alguém que seja assertivo em suas escolhas e saiba o que precisa é, eu diria, encorajador e reconfortante, pois você tem alguém que sabe o que quer fazer neste esporte", explicou D'Ambrosio. "Acho que em qualquer área, você tem que saber o que quer e ir atrás. Você tem que acreditar em si mesmo e ser objetivo consigo mesmo também. E o Rafa tem essas qualidades, mas, repito, o caminho ainda é longo."