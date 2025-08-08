Ex-jogadores da dupla Gre-Nal, Suárez e Leandro Damião tinham comemorações relacionadas com a data. Montagem sobre fotos de Jefferson Botega e Alexandre Lops / Agência RBS e Divulgação

Nem sempre a comemoração de um jogador tem um motivo específico, mas existem gestos após os gols que não precisam ser explicados. Quando um atleta coloca a bola embaixo da camiseta, pode ter certeza que um bebê está por vir.

Por mais que a celebração seja a mais popular, existem outras tantas que remetem à homenagens de pais para filhos ou de filhos para pais dentro dos gramados.

Sendo assim, às vésperas do Dia dos Pais, Zero Hora relembra comemorações marcantes que exaltam essa relação que, na maioria das vezes, reforça o amor pelo futebol de geração em geração.

Embala, Bebeto

Bebeto teve a companhia de Mazinho e Romário na comemoração. José Doval / Agencia RBS

Provavelmente a comemoração mais lembrada quando o assunto é homenagem a filhos. Em 1994, nas quartas de final da Copa do Mundo, Bebeto marcou o segundo gol do Brasil na vitória por 3 a 2 sobre a Holanda. Na celebração, ele fez o gesto em homenagem ao filho Mattheus, que nasceu dois dias antes.

O bigode de Leandro Damião

Leandro Damião marcou 108 gols pelo Inter em duas passagens pelo clube. Alexandre Lops, Divulgação

Ídolo colorado, Leandro Damião é mais um que tinha a marca registrada nas comemorações. Tanto no Inter como nos outros clubes que passou, o centroavante costumava colocar os dedos acima da boca, simulando um bigode. A homenagem era direcionada ao pai, Natalino, que gosta de adotar o visual.

O caderninho de Pedro Rocha

Desde as categorias de base do Grêmio, Pedro Rocha avisava que seus gols eram muito bem guardados em casa. Em um caderno chamado de "Livro de Ouro", o pai Jessé anota todos os gols do filho, que hoje defende o Remo. Na época do Tricolor, ele chegou a apontar para o pai na comemoração, além de fazer um gesto de anotação com as mãos.

Os três dedos de Suárez

Suárez atuou no Grêmio em 2023 e foi campeão gaúcho pelo clube. Jefferson Botega / Agencia RBS

O uruguaio é um exemplo de jogador que tem a própria comemoração, sendo mundialmente reconhecida. Em seus gols, Suárez beija três dedos da mão direita: polegar, indicador e dedo médio. Neste momento, a homenagem é direcionada aos três filhos: Delfina, Benjamín e Lautaro. Depois, ainda beija a aliança em referência à esposa Sofía.

O duplo L de Cano

Cano foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023 e foi eleito o Rei da América. RAUL ARBOLEDA / AFP

Quando chegou ao futebol brasileiro para atuar no Vasco, a comemoração em homenagem ao filho Lorenzo ganhou destaque no país. Em 2023, quando já estava no Fluminense, Cano teve outra filha, Leonella. Sendo assim, o jogador deu início ao "duplo L", utilizando três dedos para fazer a letra inicial do nome dos filhos.

O gol solitário de Alisson

Gol de Alisson ajudou a classificar o Liverpool para a Champions League da temporada seguinte. RUI VIEIRA/POOL / AFP

Um dos melhores goleiros do mundo, Alisson tem apenas um gol na carreira, que foi marcado contra o West Bromwich, na Premier League da temporada 2020-2021. O cabeceio do arqueiro nos minutos finais levou o arqueiro às lágrimas. Na comemoração, ele apontou os dedos ao céu em homenagem ao pai, que morreu cerca de três meses antes da partida.

Careta de pai para filho

Alecsandro foi campeão da Libertadores pelo Inter e viveu bom momento no Vasco. Vasco da Gama / Divulgação