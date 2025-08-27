Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

O volante Adrien Rabiot, colocado na lista de transferíveis do Olympique de Marselha depois de uma briga com um companheiro de equipe, foi convocado para os próximos jogos da seleção francesa nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, anunciou o técnico Didier Deschamps nesta quarta-feira (27).

Rabiot, afastado do Olympique e em busca de um novo clube, aparece em uma lista de 23 jogadores para os duelos contra a Ucrânia, no dia 5 de setembro, em Breslávia (Polônia), e Islândia, em Paris, no dia 9.

Outro meio-campista, mas de característica mais ofensiva, o jovem Maghnes Akliouche (23 anos), nova promessa do Monaco, foi convocado pela primeira vez.

A convocação também foi marcada pelo retorno de três dos quatro defensores que desfalcaram os 'Bleus' na fase final da Liga das Nações da Uefa, em junho: Dayot Upamecano, William Saliba e Jules Koundé.

Benjamin Pavard, campeão do mundo em 2018, não foi lembrado por Deschamps, e o volante Eduardo Camavinga, lesionado, é outro nome fora da lista.

-- Lista de convocados da seleção da França:

Goleiros: Mike Maignan (Milan/ITA), Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensores: Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain/FRA), Malo Gusto (Chelsea/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), William Saliba (Arsenal/ING)

Meio-campistas: Désiré Doué (Paris Saint-Germain/FRA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Olympique de Marselha), Khephren Thuram (Juventus/ITA), Maghnes Akliouche (Monaco/FRA)

Atacantes: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA), Rayan Cherki (Manchester City/ING)