Crise na Vila Belmiro
Derrota do Santos por 6 a 0 para o Vasco repercute na imprensa internacional: "humilhados"

Imprensa destacou vexame no Morumbi, protestos da torcida e até pressão por Jorge Sampaoli após a saída de Cléber Xavier

