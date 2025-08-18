Derrota do Santos por 6 a 0 para o Vasco repercute na imprensa internacional: "humilhados"

Neymar chora após derrota dura para o Vasco por 6 a 0. JONATHAN PAIXÃO / PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A goleada sofrida pelo Santos diante do Vasco, por 6 a 0, neste domingo (17), no Morumbi, repercutiu além das fronteiras brasileiras.

O resultado, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi tratado pela imprensa estrangeira como um dos momentos "mais duros" da carreira de Neymar.

A derrota também intensificou a pressão no clube paulista, que horas depois anunciou a demissão do técnico Cléber Xavier.

Entre protestos da torcida, especulações sobre um novo comandante e o desabafo de Neymar, a goleada virou tema global.

Olé fala sobre derrota santista no X. Diario Olé / Reprodução

Críticas em Portugal e Argentina

Em Portugal, o jornal A Bola classificou o Santos como “autenticamente espezinhado” pelo Vasco. A publicação relembrou que o revés superou a derrota de 4 a 1 para o Celta de Vigo, em 2015, quando Neymar defendia o Barcelona.

Já o argentino Olé ressaltou que o resultado "surpreendeu a todos" e apontou para o cenário de crise na Vila Belmiro.

O jornal noticiou ainda que Jorge Sampaoli surge como possível substituto de Cléber Xavier, ressaltando a boa relação do treinador argentino com Neymar.

Jornal A Bola, de Portugal, repercute derrota do Santos. A Bola / Reprodução

Espanhóis repercutem protestos

Na Espanha, a cobertura também foi ampla. O AS destacou os protestos da torcida, que virou de costas para o gramado e pediu a contratação de Sampaoli.

O Marca, por sua vez, focou na reação de Neymar após o apito final: o atacante chorou no gramado e foi consolado pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz, com quem trabalhou na seleção brasileira.

"Neymar chora desolado como uma criança após derrota para o Vasco da Gama por 6 a 0", registrou o veículo.

O desabafo de Neymar

Principal estrela do elenco, Neymar também não escondeu a frustração após a partida.

— Tem que explicar nossa atitude dentro de campo. Que, resumindo tudo, foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, voltar pra sua casa e pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que faszer o que fizemos hoje dentro de campo, acho que não precisa nem se apresentar quarta-feira — afirmou o camisa 10.