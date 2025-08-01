De Paul diz que consultou Scaloni antes de decidir jogar na MLS

O meio-campista argentino Rodrigo De Paul, recém-contratado pelo Inter Miami, revelou nesta sexta-feira (1º) que o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, teve um papel fundamental na decisão de se transferir para o futebol dos Estados Unidos após nove temporadas na Europa.

"Para chegar bem a uma Copa do Mundo é preciso competir e jogar o máximo de partidas possível. Obviamente, conversei com Leo Scaloni e fui muito claro. Perguntei a ele o que ele precisava de mim para continuar fazendo parte do projeto da seleção", disse De Paul em entrevista coletiva em Miami.

"Ele foi direto e me disse: 'Eu sei quem você é em campo, o que você pode me dar e, contanto que você jogue e esteja em forma, eu sei que tipo de jogador você é'. Essas foram as palavras que eu precisava para tomar a decisão final", disse o meio-campista de 31 anos.

Jogando pelo Atlético de Madrid desde 2021, De Paul reconheceu que a presença do craque Lionel Messi no Inter Miami foi crucial para ele se transferir para a MLS, uma liga que, segundo ele, vem crescendo.

"Eu e o Leo tínhamos o sonho de jogar juntos em um clube e compartilhar o dia a dia, sempre com a seleção, o dia a dia era incrível, mas durou pouco. Sempre tive esse sonho de jogar com ele em clubes. Sempre conversamos sobre isso. A oportunidade surgiu da noite para o dia e aconteceu. Não foi algo procurado", disse ele.

"Eu estava ansioso para conhecer esta liga, para ver como ela evolui. É uma liga que hoje é puro crescimento. O Inter está apenas começando a escrever suas próprias páginas, e isso me fez querer fazer parte disso", acrescentou sobre sua transferência para a MLS.

O campeão da Copa do Mundo do Catar-2022 lamentou não ter conseguido conquistar um título com o Atlético de Madrid, mas previu um futuro promissor para os 'colchoneros'.

"Não fiquei saturado nem cansado. É espetacular ter jogado na Europa, ter disputado tantas Ligas dos Campeões. Eu adoraria ter conquistado um título com o Atlético. Fui com essa esperança, mas não deu certo, e no fim das contas, no futebol, você perde mais do que ganha", disse o meio-campista, que estreou na quarta-feira (31) na vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Atlas, do México, pela Leagues Cup.