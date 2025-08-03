De Minaur elimina Tiafoe e vai às quartas do Masters 1000 de Toronto

O tenista australiano Alex De Minaur, número 8 do mundo, derrotou o americano Frances Tiafoe (N.12) neste domingo (3) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Toronto.

De Minaur fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e 18 minutos.

O australiano, campeão do ATP 500 de Washington há uma semana, foi mais eficiente nos momentos decisivos, aproveitando suas oportunidades de quebra e mostrando maior solidez no primeiro serviço.

Embora tenha conseguido dez aces e 29 bolas vencedoras na partida, Tiafoe cometeu 49 erros não forçados, o que acabou custando caro.

O próximo adversário de De Minaur será o vencedor do duelo entre o americano Ben Shelton (N.7) e o italiano Flavio Cobolli (N.17), que se enfrentam ainda neste domingo.