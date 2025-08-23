De Bruyne marca e Napoli vence Sassuolo (2-0) em sua estreia no Italiano

O Napoli manteve o ritmo em sua primeira partida da Serie A 2025-2026, onde é o atual campeão, vencendo por 2 a 0 o recém-promovido Sassuolo, neste sábado (23), com destaque para seu novo reforço, o craque belga Kevin De Bruyne.

Três meses após a vitória contra o Cagliari, que garantiu o quarto 'Scudetto' da história em uma emocionante rodada final, os napolitanos se reencontraram com o campeonato italiano, e o fizeram da melhor maneira possível.

A equipe de Antonio Conte precisou de apenas 17 minutos para abrir o placar. Foi o escocês Scott McTominay, o melhor jogador da Série A da temporada passada, que marcou o primeiro gol de sua equipe na temporada com um belo chute no ângulo.

O Napoli continuou dominando, mandando duas bolas na trave, até que De Bruyne tranquilizou sua equipe, marcando aos 57 minutos após uma assistência de McTominay.

O belga, que chegou do Manchester City, é a ponta de lança da ambiciosa janela de transferências do Napoli, que também trouxe os holandeses Noa Lang e Sam Beukema, e o italiano Lorenzo Lucca, este último titular neste sábado, substituindo o belga Romelu Lukaku, que machucou a coxa esquerda em um amistoso recente e pode ficar fora por vários meses.

Em outra partida, Genoa e Lecce, duas equipes que devem lutar pela sobrevivência, empataram sem gols.

A Inter de Milão só estreia na segunda-feira, quando encerra a primeira rodada enfrentando o Torino.