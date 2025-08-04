De'Aaron Fox renova por quatro anos com San Antonio Spurs

O armador De'Aaron Fox chegou a um acordo com o San Antonio Spurs da NBA sobre uma extensão de contrato de quatro anos por US$ 229 milhões (cerca de R$ 1,25 bilhão pela cotação atual), de acordo com diversas reportagens publicadas desta segunda-feira (4).

Se não tivesse assinado a renovação, o jogador de 27 anos, adquirido em uma troca com o Sacramento em fevereiro, poderia se tornar um agente livre no ano que vem, mas agora está garantido até a temporada 2029-2030, de acordo com a ESPN e o The Athletic.

Fox registrou médias de 19,7 pontos, 6,8 assistências, 4,3 rebotes e 1,5 roubos de bola por jogo em 17 partidas pelos Spurs na última temporada, antes de passar por uma operação no dedo da mão esquerda em março.

Essa cirurgia encerrou precocemente a primeira temporada no San Antonio Spurs do All-Star de 2023 e líder dos roubos de bola da liga em 2024.

Fox passou mais de sete temporadas no Sacramento Kings e tem médias de 21,5 pontos, 6,1 assistências, 3,9 rebotes e 1,4 roubos de bola por jogo.

Com a extensão de seu contrato, o armador americano se torna uma peça-chave nos planos futuros dos Spurs, ao lado do astro francês Victor Wembanyama, de 21 anos.

O All-Star de 2,15 m de altura teve médias de 24,3 pontos, 11 rebotes, 3,7 assistências, 1,1 roubos de bola e 3,8 tocos por jogo, a maior média da liga, na temporada passada, após ganhar o prêmio de Novato do Ano da NBA há duas temporadas.

O San Antonio, que teve o armador Stephon Castle como Novato do Ano da NBA na temporada passada, também selecionou o armador Dylan Harper com a segunda escolha do draft em junho.